https://ria.ru/20220430/voennosluzhaschie-1786379348.html
В ДНР за сутки погибли трое военнослужащих
В ДНР за сутки погибли трое военнослужащих - РИА Новости, 30.04.2022
В ДНР за сутки погибли трое военнослужащих
Трое военнослужащих Донецкой народной республики погибли за прошедшие сутки, 14 получили ранения, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T19:28
2022-04-30T19:28
2022-04-30T19:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
донбасс
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Трое военнослужащих Донецкой народной республики погибли за прошедшие сутки, 14 получили ранения, сообщила Народная милиция ДНР."С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость три защитника Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 14 получили ранения", - говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/natsionalisty-1786377520.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, донбасс, украина, вооруженные силы украины
В ДНР за сутки погибли трое военнослужащих
Народная милиция ДНР: за сутки в республике погибли трое военнослужащих, 14 пострадали