https://ria.ru/20220430/voda-1786285586.html

В России разработали проект робота для добычи воды на Луне

В России разработали проект робота для добычи воды на Луне - РИА Новости, 30.04.2022

В России разработали проект робота для добычи воды на Луне

Ученые Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (КИ) разработали проект робота, способного добывать воду из грунта Луны, что позволит в... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T03:58

2022-04-30T03:58

2022-04-30T03:58

наука

луна

земля

курчатовский институт

россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Ученые Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (КИ) разработали проект робота, способного добывать воду из грунта Луны, что позволит в перспективе обеспечивать водой будущую лунную станцию и заправку ракетных двигателей, следует из документа, опубликованного специалистами научного центра на сайте Роспатента.Обосновывая целесообразность данного изобретения, ученые отмечают, что в существующих сегодня отечественных и зарубежных проектах луноходов не предусмотрена функция добычи воды из реголита, замерзших кусков льда и других видов лунного грунта.При этом, как утверждают специалисты КИ, предложенный ими робот сможет обеспечить водой лунную станцию, а также вести дозаправку ракет, в том числе c многоразовым ядерным ракетным двигателем.Предполагается, что масса перспективного лунохода составит примерно 1,4 тонны, длина - до 4 метров, ширина до 2 метров. В состав комплекса входят колесное шасси 8х8 с накопителем энергии и системой управления, теплоизолированная емкость для сбора воды и контейнер для её испарения из грунта, фреза, а также концентратор солнечных лучей и солнечная батарея.Согласно реферату изобретения, данное устройство будет доставляться спускаемым аппаратом с Земли на освещенный солнцем участок Луны. Затем луноход самостоятельно "добирается" до месторождений заключенной в грунте воды. Набрав грунт, луноход выезжает на освещенное солнцем место, через клапан-дозатор подается порция воды для создания в контейнере атмосферы "паровой бани" и начинают вращаться два шнека (стержня) для перемешивания грунта в контейнере.Полученный в результате прогрева грунта пар поступает в емкость и конденсируется. После испарения всей воды из грунта и прекращения потока пара через обратный клапан, крышка контейнера откатывается. Контейнер опрокидывается, высыпая грунт в отвал, после чего робот будет возвращаться к месторождению за новой порцией грунта до тех пор, пока в его емкости не накопится необходимое количество воды.Согласно расчётам специалистов Курчатовского института, для обеспечения водой обитаемой лунной станции и/или заправки прилетающих на Луну ракет потребуется группировка из 3-10 таких роботов. Управление луноходами может вестись с Земли или окололунной орбитальной станции.

https://ria.ru/20220429/luna-1786057374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луна, земля, курчатовский институт, россия