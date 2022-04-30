Рейтинг@Mail.ru
Германия не может вмешиваться во внутренние дела Турции, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 30.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220430/vmeshatelstvo-1786391556.html
Германия не может вмешиваться во внутренние дела Турции, заявил Чавушоглу
Германия не может вмешиваться во внутренние дела Турции, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 30.04.2022
Германия не может вмешиваться во внутренние дела Турции, заявил Чавушоглу
Германия не может вмешиваться во внутренние дела Турции, Анкара этого не допустит, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T21:27
2022-04-30T21:27
в мире
турция
германия
сша
мид германии
бекир боздаг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584884409_0:83:2431:1450_1920x0_80_0_0_ed49a3f610e48776d086436dce6ed457.jpg
АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Германия не может вмешиваться во внутренние дела Турции, Анкара этого не допустит, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.Министр юстиции Турции Бекир Боздаг ранее назвал попыткой вмешательства во внутренние дела Анкары вызов посла страны в МИД Германии из-за решения турецкого суда приговорить к пожизненному заключению активиста Османа Кавалу. Осман Кавала - известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса. В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале были предъявлены новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года. В понедельник суд приговорил Кавалу к пожизненному заключению."Германия не может вмешиваться во внутренние дела Турции. Никто не может вмешиваться во внутренние дела нашей страны, мы этого не допустим. Мы не допустим, чтобы на нас смотрели сверху вниз", - заявил Чавушоглу в ходе своего выступления в Анталье.В октябре посольства 10 стран - Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США - выступили с призывом к Турции освободить Кавалу, который обвиняется в причастности к попытке свержения правительства. МИД Турции вызвал послов этих стран и напомнил о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Вслед за этим президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что дал указание объявить этих послов персонами нон грата. В конце октября посольство США в Турции заявило, что не вмешивается во внутренние дела других стран. Его примеру последовали остальные посольства. В результате Эрдоган заявил, что инцидент исчерпан.В понедельник госдеп заявил, что США выражают глубокую озабоченность пожизненным приговором турецкому правозащитнику Осману Кавале, а также призывают к его освобождению.
https://ria.ru/20220423/turtsiya-1785112661.html
https://ria.ru/20220420/nato-1784592629.html
турция
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584884409_0:0:2431:1824_1920x0_80_0_0_0b6eb94d51592c550a54c4bf0c9d1829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, германия, сша, мид германии, бекир боздаг
21:27 30.04.2022
 
Германия не может вмешиваться во внутренние дела Турции, заявил Чавушоглу

Глава МИД Турции заявил, что Германия не может вмешиваться во внутренние дела страны

© AP Photo / Fatih AktasМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / Fatih Aktas
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Германия не может вмешиваться во внутренние дела Турции, Анкара этого не допустит, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
Министр юстиции Турции Бекир Боздаг ранее назвал попыткой вмешательства во внутренние дела Анкары вызов посла страны в МИД Германии из-за решения турецкого суда приговорить к пожизненному заключению активиста Османа Кавалу. Осман Кавала - известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса. В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале были предъявлены новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года. В понедельник суд приговорил Кавалу к пожизненному заключению.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 19:59
Чавушоглу прокомментировал ситуацию с запросом о приобретении F-16
"Германия не может вмешиваться во внутренние дела Турции. Никто не может вмешиваться во внутренние дела нашей страны, мы этого не допустим. Мы не допустим, чтобы на нас смотрели сверху вниз", - заявил Чавушоглу в ходе своего выступления в Анталье.
В октябре посольства 10 стран - Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США - выступили с призывом к Турции освободить Кавалу, который обвиняется в причастности к попытке свержения правительства. МИД Турции вызвал послов этих стран и напомнил о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Вслед за этим президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что дал указание объявить этих послов персонами нон грата. В конце октября посольство США в Турции заявило, что не вмешивается во внутренние дела других стран. Его примеру последовали остальные посольства. В результате Эрдоган заявил, что инцидент исчерпан.
В понедельник госдеп заявил, что США выражают глубокую озабоченность пожизненным приговором турецкому правозащитнику Осману Кавале, а также призывают к его освобождению.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 21:24
В НАТО есть силы, заинтересованные в ослаблении России, заявил Чавушоглу
 
В миреТурцияГерманияСШАМИД ГерманииБекир Боздаг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала