https://ria.ru/20220430/vmeshatelstvo-1786391556.html

Германия не может вмешиваться во внутренние дела Турции, заявил Чавушоглу

Германия не может вмешиваться во внутренние дела Турции, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 30.04.2022

Германия не может вмешиваться во внутренние дела Турции, заявил Чавушоглу

Германия не может вмешиваться во внутренние дела Турции, Анкара этого не допустит, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T21:27

2022-04-30T21:27

2022-04-30T21:27

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турция

германия

сша

мид германии

бекир боздаг

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АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Германия не может вмешиваться во внутренние дела Турции, Анкара этого не допустит, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.Министр юстиции Турции Бекир Боздаг ранее назвал попыткой вмешательства во внутренние дела Анкары вызов посла страны в МИД Германии из-за решения турецкого суда приговорить к пожизненному заключению активиста Османа Кавалу. Осман Кавала - известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса. В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале были предъявлены новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года. В понедельник суд приговорил Кавалу к пожизненному заключению."Германия не может вмешиваться во внутренние дела Турции. Никто не может вмешиваться во внутренние дела нашей страны, мы этого не допустим. Мы не допустим, чтобы на нас смотрели сверху вниз", - заявил Чавушоглу в ходе своего выступления в Анталье.В октябре посольства 10 стран - Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США - выступили с призывом к Турции освободить Кавалу, который обвиняется в причастности к попытке свержения правительства. МИД Турции вызвал послов этих стран и напомнил о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Вслед за этим президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что дал указание объявить этих послов персонами нон грата. В конце октября посольство США в Турции заявило, что не вмешивается во внутренние дела других стран. Его примеру последовали остальные посольства. В результате Эрдоган заявил, что инцидент исчерпан.В понедельник госдеп заявил, что США выражают глубокую озабоченность пожизненным приговором турецкому правозащитнику Осману Кавале, а также призывают к его освобождению.

https://ria.ru/20220423/turtsiya-1785112661.html

https://ria.ru/20220420/nato-1784592629.html

турция

германия

сша

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в мире, турция, германия, сша, мид германии, бекир боздаг