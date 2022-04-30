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Лидер оппозиции ФРГ в понедельник посетит Киев, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.05.2022
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Лидер оппозиции ФРГ в понедельник посетит Киев, сообщили СМИ
Лидер оппозиции ФРГ в понедельник посетит Киев, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.05.2022
Лидер оппозиции ФРГ в понедельник посетит Киев, сообщили СМИ
Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в понедельник, второго мая, посетит Киев, сообщил в субботу немецкий таблоид Bild со... РИА Новости, 01.05.2022
2022-04-30T23:38
2022-05-01T05:14
в мире
фридрих мерц
олаф шольц
германия
киев
украина
хдс/хсс
bild
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в понедельник, второго мая, посетит Киев, сообщил в субботу немецкий таблоид Bild со ссылкой на собственные источники.По информации газеты, таким образом Мерц станет одним из первых немецких политиков, посетивших Украину. В середине апреля страну уже посетили такие политики, как председатель комитета бундестага по делам ЕС Антон Хофрайтер и председатель комитета по внешней политике Михаэль Рот, напомнило издание.В Германии, пишет Bild, звучат призывы с требованием визита в Киев канцлера Олафа Шольца, однако соответствующих планов пока нет.Бундестаг в четверг принял заявление с призывом к правительству оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе поставками тяжелого оружия. Заявление было подготовлено правящими партиями и получило поддержку оппозиции - из 693 голосовавших резолюции поддержали 586 депутатов. Резолюция была принята после нескольких недель дебатов в Германии вокруг поставок оружия Украине, часть политиков из правящей коалиции критиковала правительство за, по их мнению, недостаточную решительность в поставках вооружений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, фридрих мерц, олаф шольц, германия, киев, украина, хдс/хсс, bild, евросоюз
23:38 30.04.2022 (обновлено: 05:14 01.05.2022)
 
Лидер оппозиции ФРГ в понедельник посетит Киев, сообщили СМИ

Немецкий таблоид Bild сообщил, что лидер оппозиции Фридрих Мерц в понедельник посетит Киев

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц на партийном съезде Христианско-демократического союза в Гамбурге, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в понедельник, второго мая, посетит Киев, сообщил в субботу немецкий таблоид Bild со ссылкой на собственные источники.

"По информации Bild, лидер ХДС Фридрих Мерц <...> в понедельник поедет в Киев", - говорится в публикации.

По информации газеты, таким образом Мерц станет одним из первых немецких политиков, посетивших Украину. В середине апреля страну уже посетили такие политики, как председатель комитета бундестага по делам ЕС Антон Хофрайтер и председатель комитета по внешней политике Михаэль Рот, напомнило издание.
В Германии, пишет Bild, звучат призывы с требованием визита в Киев канцлера Олафа Шольца, однако соответствующих планов пока нет.
Бундестаг в четверг принял заявление с призывом к правительству оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе поставками тяжелого оружия. Заявление было подготовлено правящими партиями и получило поддержку оппозиции - из 693 голосовавших резолюции поддержали 586 депутатов. Резолюция была принята после нескольких недель дебатов в Германии вокруг поставок оружия Украине, часть политиков из правящей коалиции критиковала правительство за, по их мнению, недостаточную решительность в поставках вооружений.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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