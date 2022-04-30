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Госсекретарь Ватикана: визит папы Франциска в Киев пока не имеет смысла

Госсекретарь Ватикана: визит папы Франциска в Киев пока не имеет смысла - РИА Новости, 30.04.2022

Госсекретарь Ватикана: визит папы Франциска в Киев пока не имеет смысла

Папа Римский Франциск по-прежнему хотел бы совершить апостольскую поездку на Украину, однако в сложившейся ситуации такой визит не имел бы смысла, считает... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T14:45

2022-04-30T14:45

2022-04-30T14:48

франциск (хорхе марио бергольо)

украина

киев

рим

мид украины

дмитрий кулеба

виталий кличко

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РИМ, 30 апр – РИА Новости. Папа Римский Франциск по-прежнему хотел бы совершить апостольскую поездку на Украину, однако в сложившейся ситуации такой визит не имел бы смысла, считает государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин."Желание совершить апостольскую поездку на Украину остается живым в его (папы Франциска) сердце, однако его реализация обусловлена возможностью содействовать реальному улучшению ситуации в стране. Как он сам объяснил, поездка не имела бы смысла, если бы на следующий день война возобновилась, как прежде", - заявил госсекретарь в интервью, которое в субботу опубликовала туринская газета La Stampa.Кардинал Паролин также подчеркнул, что понтифик готов сделать все, что в его силах, чтобы способствовать скорейшему завершению конфликта на Украине.Неделю назад в интервью аргентинской газете La Nación папа Франциск задался вопросом: "Какая польза от поездки папы Римского в Киев, если на следующий день война продолжится?"В начале апреля в ходе пресс-конференции на борту самолета, возвращавшегося в Рим по окончании апостольской поездки на Мальту, понтифик подтвердил, что готов отправиться на Украину, но выразил серьезные сомнения на этот счет. Тогда он сказал, не знает, "удастся ли это сделать, удобно ли это, к лучшему ли это, и должен ли я это сделать".В последнее время представители украинских властей неоднократно обращались к папе Франциску с предложением посетить Киев. В середине марта понтифик получил письмо с приглашением от мэра украинской столицы Виталия Кличко. На желательность такого визита указывал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, по словам которого, народ принял бы папу Римского с распростертыми объятиями.

https://ria.ru/20220422/vstrecha-1784904146.html

украина

киев

рим

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франциск (хорхе марио бергольо), украина, киев, рим, мид украины, дмитрий кулеба, виталий кличко