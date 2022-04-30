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Лавров считает, что связывающие русских и украинцев узы восстановятся
Лавров считает, что связывающие русских и украинцев узы восстановятся - РИА Новости, 30.04.2022
Лавров считает, что связывающие русских и украинцев узы восстановятся
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что объединяющие русских и украинцев культурные, духовные, экономические связи восстановятся. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T03:45
2022-04-30T03:45
2022-04-30T03:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что объединяющие русских и украинцев культурные, духовные, экономические связи восстановятся."Что касается российско-украинских отношений, то Россия заинтересована в мирной, свободной, нейтральной, благополучной и дружественной Украине. Несмотря на антироссийский курс нынешнего руководства, помним многовековую историю всеохватных культурных, духовных, экономических, да и просто родственных связей русских и украинцев. Эти узы мы обязательно восстановим", - сказал Лавров в интервью агентству Синьхуа.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220430/lavrov-1786282585.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, сергей лавров
Лавров считает, что связывающие русских и украинцев узы восстановятся
Глава МИД Лавров считает, что связывающие русских и украинцев узы восстановятся