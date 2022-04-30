https://ria.ru/20220430/uregulirovanie-1786283458.html

Лавров: НАТО пытается мешать политическому урегулированию на Украине

Лавров: НАТО пытается мешать политическому урегулированию на Украине - РИА Новости, 30.04.2022

Лавров: НАТО пытается мешать политическому урегулированию на Украине

Страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению российской спецоперации на Украине путем достижения политических договоренностей между Москвой и Киевом,... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T03:17

2022-04-30T03:17

2022-04-30T03:17

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению российской спецоперации на Украине путем достижения политических договоренностей между Москвой и Киевом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.По его словам, сейчас наблюдаются классические "двойные стандарты" и лицемерие западного истеблишмента."Публично выражая поддержку киевскому режиму, страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению операции путем достижения политических договоренностей", - сказал Лавров в интервью агентству Синьхуа.

https://ria.ru/20220430/lavrov-1786282585.html

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