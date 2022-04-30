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Минобороны: Украина поставляет Румынии продовольствие в обмен на оружие - РИА Новости, 30.04.2022
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Минобороны: Украина поставляет Румынии продовольствие в обмен на оружие
Минобороны: Украина поставляет Румынии продовольствие в обмен на оружие - РИА Новости, 30.04.2022
Минобороны: Украина поставляет Румынии продовольствие в обмен на оружие
Украина ежедневно поставляет Румынии продовольствие в обмен на оружие вопреки нехватке продукции для собственного населения, заявил в субботу на брифинге... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T21:42
2022-04-30T21:42
в мире
украина
румыния
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украина ежедневно поставляет Румынии продовольствие в обмен на оружие вопреки нехватке продукции для собственного населения, заявил в субботу на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По имеющимся данным, украинскими властями на ежедневной основе организован массовый вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом, а также баржами из порта Измаил по Дунаю зерна, кукурузы, масляных культур и сельскохозяйственных животных в Румынию. На сегодня вывезено около 20 миллионов тонн. Обратным маршрутом в обмен на указанную сельскохозяйственную продукцию на Украину завозят иностранное оружие и боеприпасы", - сказал он.Генерал подчеркнул, что Киев ведёт поставки сельхозпродукции Бухаресту несмотря на то, что ее не хватает собственному населению для пропитания и ведения весенней посевной кампании.
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в мире, украина, румыния
21:42 30.04.2022
 
Минобороны: Украина поставляет Румынии продовольствие в обмен на оружие

Минобороны: Украина ежедневно поставляет Румынии продовольствие в обмен на оружие

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЯщик с минометными снарядами M73 HE калибром 60 мм на складе ВСУ в Харьковской области
Ящик с минометными снарядами M73 HE калибром 60 мм на складе ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Ящик с минометными снарядами M73 HE калибром 60 мм на складе ВСУ в Харьковской области
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украина ежедневно поставляет Румынии продовольствие в обмен на оружие вопреки нехватке продукции для собственного населения, заявил в субботу на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По имеющимся данным, украинскими властями на ежедневной основе организован массовый вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом, а также баржами из порта Измаил по Дунаю зерна, кукурузы, масляных культур и сельскохозяйственных животных в Румынию. На сегодня вывезено около 20 миллионов тонн. Обратным маршрутом в обмен на указанную сельскохозяйственную продукцию на Украину завозят иностранное оружие и боеприпасы", - сказал он.
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Генерал подчеркнул, что Киев ведёт поставки сельхозпродукции Бухаресту несмотря на то, что ее не хватает собственному населению для пропитания и ведения весенней посевной кампании.
 
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