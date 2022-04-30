https://ria.ru/20220430/ukraina-1786393252.html
Минобороны: Украина поставляет Румынии продовольствие в обмен на оружие
Минобороны: Украина поставляет Румынии продовольствие в обмен на оружие - РИА Новости, 30.04.2022
Минобороны: Украина поставляет Румынии продовольствие в обмен на оружие
Украина ежедневно поставляет Румынии продовольствие в обмен на оружие вопреки нехватке продукции для собственного населения, заявил в субботу на брифинге... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T21:42
2022-04-30T21:42
2022-04-30T21:42
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Украина ежедневно поставляет Румынии продовольствие в обмен на оружие вопреки нехватке продукции для собственного населения, заявил в субботу на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По имеющимся данным, украинскими властями на ежедневной основе организован массовый вывоз автомобильным и железнодорожным транспортом, а также баржами из порта Измаил по Дунаю зерна, кукурузы, масляных культур и сельскохозяйственных животных в Румынию. На сегодня вывезено около 20 миллионов тонн. Обратным маршрутом в обмен на указанную сельскохозяйственную продукцию на Украину завозят иностранное оружие и боеприпасы", - сказал он.Генерал подчеркнул, что Киев ведёт поставки сельхозпродукции Бухаресту несмотря на то, что ее не хватает собственному населению для пропитания и ведения весенней посевной кампании.
https://ria.ru/20220430/katastrofa-1786358784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, румыния
Минобороны: Украина поставляет Румынии продовольствие в обмен на оружие
Минобороны: Украина ежедневно поставляет Румынии продовольствие в обмен на оружие