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На Украине арестовали 51 белорусскую железнодорожную цистерну - РИА Новости, 30.04.2022
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На Украине арестовали 51 белорусскую железнодорожную цистерну
На Украине арестовали 51 белорусскую железнодорожную цистерну - РИА Новости, 30.04.2022
На Украине арестовали 51 белорусскую железнодорожную цистерну
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины арестовали 51 железнодорожную цистерну, принадлежащую Белоруссии, сообщило в субботу ГБР. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T12:57
2022-04-30T12:57
в мире
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украина
белоруссия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины арестовали 51 железнодорожную цистерну, принадлежащую Белоруссии, сообщило в субботу ГБР."Следователи теруправления ГБР Киева инициировали арест 51 железнодорожного вагона-цистерны собственности республики Беларусь, которые пересекли границу с Украиной 23 февраля", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По данным ГБР, в цистернах содержалось 3 тысячи тонн дизельного топлива производства Белоруссии и России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ на спецоперацию западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
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в мире, владимир путин, украина, белоруссия, россия
12:57 30.04.2022
 
На Украине арестовали 51 белорусскую железнодорожную цистерну

ГБР: на Украине арестовали 51 белорусскую железнодорожную цистерну

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные цистерны
Железнодорожные цистерны - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Железнодорожные цистерны. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины арестовали 51 железнодорожную цистерну, принадлежащую Белоруссии, сообщило в субботу ГБР.
"Следователи теруправления ГБР Киева инициировали арест 51 железнодорожного вагона-цистерны собственности республики Беларусь, которые пересекли границу с Украиной 23 февраля", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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По данным ГБР, в цистернах содержалось 3 тысячи тонн дизельного топлива производства Белоруссии и России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ на спецоперацию западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
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