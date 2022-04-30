https://ria.ru/20220430/ukraina-1786323214.html

На Украине арестовали 51 белорусскую железнодорожную цистерну

На Украине арестовали 51 белорусскую железнодорожную цистерну - РИА Новости, 30.04.2022

На Украине арестовали 51 белорусскую железнодорожную цистерну

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины арестовали 51 железнодорожную цистерну, принадлежащую Белоруссии, сообщило в субботу ГБР. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T12:57

2022-04-30T12:57

2022-04-30T12:57

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины арестовали 51 железнодорожную цистерну, принадлежащую Белоруссии, сообщило в субботу ГБР."Следователи теруправления ГБР Киева инициировали арест 51 железнодорожного вагона-цистерны собственности республики Беларусь, которые пересекли границу с Украиной 23 февраля", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По данным ГБР, в цистернах содержалось 3 тысячи тонн дизельного топлива производства Белоруссии и России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ на спецоперацию западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220430/aktivy-1786280376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, белоруссия, россия