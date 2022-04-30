https://ria.ru/20220430/ukraina-1786285107.html

Лавров: США и НАТО долго подогревали антироссийские настроения на Украине

Лавров: США и НАТО долго подогревали антироссийские настроения на Украине - РИА Новости, 30.04.2022

Лавров: США и НАТО долго подогревали антироссийские настроения на Украине

США и НАТО долгое время подогревали антироссийские настроения на Украине, рассматривая ее как инструмент сдерживания России, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T03:51

2022-04-30T03:51

2022-04-30T03:51

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

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нато

министерство обороны сша

донбасс

сергей лавров

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. США и НАТО долгое время подогревали антироссийские настроения на Украине, рассматривая ее как инструмент сдерживания России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Общеизвестно, что США и страны НАТО всегда рассматривали Украину как один из инструментов сдерживания России. На протяжении многих лет они активно подогревали там антироссийские настроения, принуждали Киев делать искусственный, ложный выбор: либо с Западом, либо с Москвой", - сказал министр в интервью агентству "Синьхуа".По его словам, в вопросе кризиса на Украине речь нужно вести о многолетней деструктивной линии государств Запада во главе с США, одной из составляющих которой стала безоглядная экспансия НАТО на Восток, несмотря на политические обязательства о нерасширении альянса."Как известно, эти обещания остались пустыми словами. Все эти годы натовская инфраструктура перемещалась все ближе к российским границам", - добавил Лавров, отметив, что Вашингтон и Брюссель отвергли выдвинутые Россией инициативы по гарантиям безопасности.Глава МИД РФ также подчеркнул, что "именно коллективный Запад сначала спровоцировал, а затем поддержал антиконституционный госпереворот в Киеве в феврале 2014 года", а на протяжении всех прошедших лет США и их союзники не сделали ничего, чтобы остановить внутриукраинский конфликт, лишь накачивая Киев оружием и занимаясь военным освоением Украины."Наше глубокое беспокойство вызывали реализуемые при поддержке Пентагона на Украине в непосредственной близости от российских границ незаявленные биологические программы. И, конечно, мы не могли оставить без внимания нескрываемые намерения киевского руководства обзавестись военным ядерным потенциалом, что создавало бы неприемлемую угрозу национальной безопасности России", - отметил министр.По его словам, в этих условиях у России не было иного выбора, как признать ЛНР и ДНР и начать военную операцию.

https://ria.ru/20220430/lavrov-1786282585.html

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россия, украина, сша, нато, министерство обороны сша, донбасс, сергей лавров