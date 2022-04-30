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Лавров: США и НАТО долго подогревали антироссийские настроения на Украине - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/ukraina-1786285107.html
Лавров: США и НАТО долго подогревали антироссийские настроения на Украине
Лавров: США и НАТО долго подогревали антироссийские настроения на Украине - РИА Новости, 30.04.2022
Лавров: США и НАТО долго подогревали антироссийские настроения на Украине
США и НАТО долгое время подогревали антироссийские настроения на Украине, рассматривая ее как инструмент сдерживания России, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T03:51
2022-04-30T03:51
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
сша
нато
министерство обороны сша
донбасс
сергей лавров
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. США и НАТО долгое время подогревали антироссийские настроения на Украине, рассматривая ее как инструмент сдерживания России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Общеизвестно, что США и страны НАТО всегда рассматривали Украину как один из инструментов сдерживания России. На протяжении многих лет они активно подогревали там антироссийские настроения, принуждали Киев делать искусственный, ложный выбор: либо с Западом, либо с Москвой", - сказал министр в интервью агентству "Синьхуа".По его словам, в вопросе кризиса на Украине речь нужно вести о многолетней деструктивной линии государств Запада во главе с США, одной из составляющих которой стала безоглядная экспансия НАТО на Восток, несмотря на политические обязательства о нерасширении альянса."Как известно, эти обещания остались пустыми словами. Все эти годы натовская инфраструктура перемещалась все ближе к российским границам", - добавил Лавров, отметив, что Вашингтон и Брюссель отвергли выдвинутые Россией инициативы по гарантиям безопасности.Глава МИД РФ также подчеркнул, что "именно коллективный Запад сначала спровоцировал, а затем поддержал антиконституционный госпереворот в Киеве в феврале 2014 года", а на протяжении всех прошедших лет США и их союзники не сделали ничего, чтобы остановить внутриукраинский конфликт, лишь накачивая Киев оружием и занимаясь военным освоением Украины."Наше глубокое беспокойство вызывали реализуемые при поддержке Пентагона на Украине в непосредственной близости от российских границ незаявленные биологические программы. И, конечно, мы не могли оставить без внимания нескрываемые намерения киевского руководства обзавестись военным ядерным потенциалом, что создавало бы неприемлемую угрозу национальной безопасности России", - отметил министр.По его словам, в этих условиях у России не было иного выбора, как признать ЛНР и ДНР и начать военную операцию.
https://ria.ru/20220430/lavrov-1786282585.html
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россия, украина, сша, нато, министерство обороны сша, донбасс, сергей лавров
03:51 30.04.2022
 
Лавров: США и НАТО долго подогревали антироссийские настроения на Украине

Глава МИД Лавров: США и НАТО долгое время подогревали антироссийские настроения на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. США и НАТО долгое время подогревали антироссийские настроения на Украине, рассматривая ее как инструмент сдерживания России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Общеизвестно, что США и страны НАТО всегда рассматривали Украину как один из инструментов сдерживания России. На протяжении многих лет они активно подогревали там антироссийские настроения, принуждали Киев делать искусственный, ложный выбор: либо с Западом, либо с Москвой", - сказал министр в интервью агентству "Синьхуа".
По его словам, в вопросе кризиса на Украине речь нужно вести о многолетней деструктивной линии государств Запада во главе с США, одной из составляющих которой стала безоглядная экспансия НАТО на Восток, несмотря на политические обязательства о нерасширении альянса.
"Как известно, эти обещания остались пустыми словами. Все эти годы натовская инфраструктура перемещалась все ближе к российским границам", - добавил Лавров, отметив, что Вашингтон и Брюссель отвергли выдвинутые Россией инициативы по гарантиям безопасности.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
03:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров: спецоперация на Украине помогает освободить мир от влияния Запада
Глава МИД РФ также подчеркнул, что "именно коллективный Запад сначала спровоцировал, а затем поддержал антиконституционный госпереворот в Киеве в феврале 2014 года", а на протяжении всех прошедших лет США и их союзники не сделали ничего, чтобы остановить внутриукраинский конфликт, лишь накачивая Киев оружием и занимаясь военным освоением Украины.
"Наше глубокое беспокойство вызывали реализуемые при поддержке Пентагона на Украине в непосредственной близости от российских границ незаявленные биологические программы. И, конечно, мы не могли оставить без внимания нескрываемые намерения киевского руководства обзавестись военным ядерным потенциалом, что создавало бы неприемлемую угрозу национальной безопасности России", - отметил министр.
По его словам, в этих условиях у России не было иного выбора, как признать ЛНР и ДНР и начать военную операцию.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаСШАНАТОМинистерство обороны СШАДонбассСергей Лавров
 
 
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