https://ria.ru/20220430/udobreniya-1786317520.html
Правительство увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений
Правительство увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений - РИА Новости, 30.04.2022
Правительство увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений
Премьер министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении на 501 тысячу тонн квот на экспорт минеральных удобрений, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T12:09
2022-04-30T12:09
2022-04-30T12:15
экономика
михаил мишустин
донецкая народная республика
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абхазия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении на 501 тысячу тонн квот на экспорт минеральных удобрений, сообщается на сайте кабмина."Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены на 501 тысячу тонн. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение будет действовать до 31 мая 2022 года включительно", - говорится в сообщении.Отмечается, что мера касается сложных удобрений, содержащих два или три питательных элемента – азот, фосфор и калий. Теперь размер экспортной квоты на них составляет около 6,1 миллиона тонн. Уточняется, что до 31 мая квоты не распространяются на поставку удобрений в ДНР и ЛНР, а также в Абхазию и Южную Осетию."Эти меры необходимы, чтобы поддержать производителей удобрений, у которых возникает риск простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных государств. При этом компании-производители рассчитывают на интерес к удобрениям со стороны государств, не присоединившихся к санкционным ограничениям", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220417/kvoty-1783944371.html
https://ria.ru/20220405/udobreniya-1781946900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, михаил мишустин, донецкая народная республика, луганская народная республика, абхазия
12:09 30.04.2022 (обновлено: 12:15 30.04.2022)
Правительство увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений
Правительство увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений на 501 тысячу тонн