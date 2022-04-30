Рейтинг@Mail.ru
Правительство увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений - РИА Новости, 30.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220430/udobreniya-1786317520.html
Правительство увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений
Правительство увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений - РИА Новости, 30.04.2022
Правительство увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений
Премьер министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении на 501 тысячу тонн квот на экспорт минеральных удобрений, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T12:09
2022-04-30T12:15
экономика
михаил мишустин
донецкая народная республика
луганская народная республика
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785371197_0:70:3072:1797_1920x0_80_0_0_1afdc53735d2d7965350240dbf1cec3e.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении на 501 тысячу тонн квот на экспорт минеральных удобрений, сообщается на сайте кабмина."Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены на 501 тысячу тонн. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение будет действовать до 31 мая 2022 года включительно", - говорится в сообщении.Отмечается, что мера касается сложных удобрений, содержащих два или три питательных элемента – азот, фосфор и калий. Теперь размер экспортной квоты на них составляет около 6,1 миллиона тонн. Уточняется, что до 31 мая квоты не распространяются на поставку удобрений в ДНР и ЛНР, а также в Абхазию и Южную Осетию."Эти меры необходимы, чтобы поддержать производителей удобрений, у которых возникает риск простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных государств. При этом компании-производители рассчитывают на интерес к удобрениям со стороны государств, не присоединившихся к санкционным ограничениям", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220417/kvoty-1783944371.html
https://ria.ru/20220405/udobreniya-1781946900.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785371197_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_1b49336e53829e8aa63f423bfdcc18a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, михаил мишустин, донецкая народная республика, луганская народная республика, абхазия
12:09 30.04.2022 (обновлено: 12:15 30.04.2022)
 
Правительство увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений

Правительство увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений на 501 тысячу тонн

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Гранулированные калийные удобрения . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении на 501 тысячу тонн квот на экспорт минеральных удобрений, сообщается на сайте кабмина.
"Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены на 501 тысячу тонн. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение будет действовать до 31 мая 2022 года включительно", - говорится в сообщении.
Здание правительства России - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 10:10
Правительство увеличило квоты на экспорт минеральных удобрений
Отмечается, что мера касается сложных удобрений, содержащих два или три питательных элемента – азот, фосфор и калий. Теперь размер экспортной квоты на них составляет около 6,1 миллиона тонн. Уточняется, что до 31 мая квоты не распространяются на поставку удобрений в ДНР и ЛНР, а также в Абхазию и Южную Осетию.
"Эти меры необходимы, чтобы поддержать производителей удобрений, у которых возникает риск простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных государств. При этом компании-производители рассчитывают на интерес к удобрениям со стороны государств, не присоединившихся к санкционным ограничениям", - добавляется в сообщении.
Машина с мешками удобрения - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 17:39
Россия пока не будет переходить к лицензированию экспорта удобрений
 
ЭкономикаМихаил МишустинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАбхазия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала