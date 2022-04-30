https://ria.ru/20220430/udary-1786383364.html

Ракетные войска России уничтожили двенадцать пунктов управления ВСУ

Ракетные войска России уничтожили двенадцать пунктов управления ВСУ - РИА Новости, 30.04.2022

Ракетные войска России уничтожили двенадцать пунктов управления ВСУ

Двенадцать пунктов управления украинских войск, 319 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два украинских склада... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T20:02

2022-04-30T20:02

2022-04-30T20:14

украина

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

в мире

днр

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Двенадцать пунктов управления украинских войск, 319 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения поразили ракетные войска РФ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены 319 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и два склада ракетно-артиллерийского вооружения", - сказал он на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/samolety-1786310177.html

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украина, донбасс, в мире, днр, министерство обороны рф (минобороны рф)