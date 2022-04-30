https://ria.ru/20220430/udary-1786383042.html
Российская авиация поразила два пункта управления ВСУ
Российская авиация поразила два пункта управления ВСУ - РИА Новости, 30.04.2022
Российская авиация поразила два пункта управления ВСУ
Российская авиация в субботу уничтожила два пункта управления ВСУ, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T20:01
2022-04-30T20:01
2022-04-30T20:17
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская авиация в субботу уничтожила два пункта управления ВСУ, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией ВКС России в течение дня поражены два пункта управления, девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также пять складов боеприпасов и горючего", - сказал он.
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украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
20:01 30.04.2022 (обновлено: 20:17 30.04.2022)
Российская авиация поразила два пункта управления ВСУ
Минобороны: российская авиация поразила два пункта управления ВСУ