https://ria.ru/20220430/udary-1786383042.html

Российская авиация поразила два пункта управления ВСУ

Российская авиация поразила два пункта управления ВСУ - РИА Новости, 30.04.2022

Российская авиация поразила два пункта управления ВСУ

Российская авиация в субботу уничтожила два пункта управления ВСУ, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T20:01

2022-04-30T20:01

2022-04-30T20:17

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская авиация в субботу уничтожила два пункта управления ВСУ, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической авиацией ВКС России в течение дня поражены два пункта управления, девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также пять складов боеприпасов и горючего", - сказал он.

https://ria.ru/20220430/spetsoperatsiya-1786383589.html

украина

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2022

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украина, министерство обороны рф (минобороны рф)