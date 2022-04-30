21:34 30.04.2022 (обновлено: 22:35 30.04.2022)
Украина нанесла ракетный удар по жилому дому в Запорожье ради провокации
МО: ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Запорожье для провокации против России
© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Украинские военные в пятницу нанесли ракетный удар по жилому дому в одном из населенных пунктов Запорожской области и пытаются обвинить в этом Москву, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Согласно источникам объективной информации, 29 апреля 2022 года в Пологовском районе города Орехова Запорожской области проведена эвакуация мирных жителей, после чего подразделения ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому, расположенному на Безымянном проезде", — сказал он на брифинге.
Генерал-полковник назвал эту акцию наспех подготовленной провокацией, свойственной нынешней киевской власти.
"Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, что указанные и другие подобные провокации со стороны украинских властей о якобы "злодеяниях русских" в ближайшее время планируется широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах", — добавил Мизинцев.
При этом большинство мировых изданий игнорируют очевидные факты о бесчинствах украинских националистов, их волнует не реальное положение дел, а реализация курса на дальнейшее разжигание антироссийской истерии вокруг явно сфабрикованных событий, подчеркнул он.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.