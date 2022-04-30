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ВВС Турции отказались принимать участие в учениях НАТО - РИА Новости, 30.04.2022
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ВВС Турции отказались принимать участие в учениях НАТО
ВВС Турции отказались принимать участие в учениях НАТО - РИА Новости, 30.04.2022
ВВС Турции отказались принимать участие в учениях НАТО
ВВС Турции отказались принимать участие в учениях НАТО Tiger Meet в Греции из-за разногласий с Афинами, пишет газета Sabah. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T11:52
2022-04-30T13:38
в мире
турция
нато
греция
афины
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АНКАРА, 30 апр — РИА Новости. ВВС Турции отказались принимать участие в учениях НАТО Tiger Meet в Греции из-за разногласий с Афинами, пишет газета Sabah."Перед каждым учением принимающая страна готовит техническое соглашение о проведении мероприятий. Установлено, что Греция, подготовившая техрегламент этого года, внесла дополнения в рассматриваемый документ с подходом, нацеленным против Турции, нацеленным на разногласия между двумя странами", — рассказали журналисты.Командование ВВС посчитало, что использованные формулировки противоречат международному праву, и потребовало изменить содержание документа, на что греческая сторона не пошла. В Анкаре расценили поведение греческих властей как манипуляцию.Предполагалось, что турецкие истребители F-16 Fighting Falcon задействуют в маневрах на авиабазе Араксос на западе Греции с 9 по 22 мая. Афины сообщали, что главный штаб местной авиации аннулировал приглашение "из-за постоянных нарушений турецкими истребителями греческих воздушных границ и пролета над греческими островами".Афины и Анкара пытаются улучшить сложные отношения. Летом 2020 года государства трижды находились на грани вооруженного конфликта, проводилась всеобщая мобилизация греческих Вооруженных сил. Причиной стало то, что Турция начала сейсморазведку в районе Восточного Средиземноморья, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.
https://ria.ru/20220425/turtsiya-1785238316.html
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турция
греция
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в мире, турция, нато, греция, афины, f-16
11:52 30.04.2022 (обновлено: 13:38 30.04.2022)
 
ВВС Турции отказались принимать участие в учениях НАТО

СМИ: ВВС Турции не примут участие в учениях НАТО Tiger Meet из-за разногласий с Афинами

© AP Photo / Vadim GhirdaКорабль турецкого военно-морского флота TCG Turgutreis
Корабль турецкого военно-морского флота TCG Turgutreis - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Корабль турецкого военно-морского флота TCG Turgutreis. Архивное фото
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АНКАРА, 30 апр — РИА Новости. ВВС Турции отказались принимать участие в учениях НАТО Tiger Meet в Греции из-за разногласий с Афинами, пишет газета Sabah.
"Перед каждым учением принимающая страна готовит техническое соглашение о проведении мероприятий. Установлено, что Греция, подготовившая техрегламент этого года, внесла дополнения в рассматриваемый документ с подходом, нацеленным против Турции, нацеленным на разногласия между двумя странами", — рассказали журналисты.
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Командование ВВС посчитало, что использованные формулировки противоречат международному праву, и потребовало изменить содержание документа, на что греческая сторона не пошла.
В Анкаре расценили поведение греческих властей как манипуляцию.
Предполагалось, что турецкие истребители F-16 Fighting Falcon задействуют в маневрах на авиабазе Араксос на западе Греции с 9 по 22 мая. Афины сообщали, что главный штаб местной авиации аннулировал приглашение "из-за постоянных нарушений турецкими истребителями греческих воздушных границ и пролета над греческими островами".
Афины и Анкара пытаются улучшить сложные отношения. Летом 2020 года государства трижды находились на грани вооруженного конфликта, проводилась всеобщая мобилизация греческих Вооруженных сил. Причиной стало то, что Турция начала сейсморазведку в районе Восточного Средиземноморья, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.
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