https://ria.ru/20220430/turtsiya-1786315462.html

ВВС Турции отказались принимать участие в учениях НАТО

ВВС Турции отказались принимать участие в учениях НАТО - РИА Новости, 30.04.2022

ВВС Турции отказались принимать участие в учениях НАТО

ВВС Турции отказались принимать участие в учениях НАТО Tiger Meet в Греции из-за разногласий с Афинами, пишет газета Sabah. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T11:52

2022-04-30T11:52

2022-04-30T13:38

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турция

нато

греция

афины

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АНКАРА, 30 апр — РИА Новости. ВВС Турции отказались принимать участие в учениях НАТО Tiger Meet в Греции из-за разногласий с Афинами, пишет газета Sabah."Перед каждым учением принимающая страна готовит техническое соглашение о проведении мероприятий. Установлено, что Греция, подготовившая техрегламент этого года, внесла дополнения в рассматриваемый документ с подходом, нацеленным против Турции, нацеленным на разногласия между двумя странами", — рассказали журналисты.Командование ВВС посчитало, что использованные формулировки противоречат международному праву, и потребовало изменить содержание документа, на что греческая сторона не пошла. В Анкаре расценили поведение греческих властей как манипуляцию.Предполагалось, что турецкие истребители F-16 Fighting Falcon задействуют в маневрах на авиабазе Араксос на западе Греции с 9 по 22 мая. Афины сообщали, что главный штаб местной авиации аннулировал приглашение "из-за постоянных нарушений турецкими истребителями греческих воздушных границ и пролета над греческими островами".Афины и Анкара пытаются улучшить сложные отношения. Летом 2020 года государства трижды находились на грани вооруженного конфликта, проводилась всеобщая мобилизация греческих Вооруженных сил. Причиной стало то, что Турция начала сейсморазведку в районе Восточного Средиземноморья, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.

https://ria.ru/20220425/turtsiya-1785238316.html

https://ria.ru/20220316/podderzhka-1778458845.html

турция

греция

афины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, нато, греция, афины, f-16