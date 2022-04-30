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В трейлере нового "Мира Юрского периода" показали детеныша велоцираптора - РИА Новости, 30.04.2022
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Культура
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В трейлере нового "Мира Юрского периода" показали детеныша велоцираптора
В трейлере нового "Мира Юрского периода" показали детеныша велоцираптора - РИА Новости, 30.04.2022
В трейлере нового "Мира Юрского периода" показали детеныша велоцираптора
Компания Universal Pictures представила новый трейлер фильма "Мир Юрского периода: Господство", который завершит знаменитую франшизу о динозаврах. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T01:12
2022-04-30T01:12
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Компания Universal Pictures представила новый трейлер фильма "Мир Юрского периода: Господство", который завершит знаменитую франшизу о динозаврах.В ролике показали детеныша велоцираптора Блю — любимого ящера главного героя Оуэна Грэйди (Крис Прэтт), который пытался дрессировать динозавра в предыдущих выпусках франшизы. Судя по трейлеру, в новом фильме Блю стала еще сообразительнее. Впрочем, семейная идиллия велоцирапторов продлилась недолго. Детеныша похитили, и Грэйди пообещал обеспокоенной матери-ящеру, что обязательно вернет ее чадо. Кроме велоцирапторов в ролике появляются и другие динозавры. И, кажется, в наши дни они чувствуют себя вполне комфортно. Бродят по улицам, летают в облаках, бороздят мировые глубины и нападают на представителей Homo sapiens. Кроме Прэтта, в фильме снимались Сэм Нилл, Джефф Голдблюм, Лора Дерн, Брайс Даллас Ховард, Даниэлла Пинеда, Изабелла Сермон и другие.Премьера ленты запланирована на 10 июня.
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новости культуры, кино и сериалы, крис прэтт
01:12 30.04.2022
 
В трейлере нового "Мира Юрского периода" показали детеныша велоцираптора

Вышел трейлер фильма "Мира Юрского периода: Господство"

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Компания Universal Pictures представила новый трейлер фильма "Мир Юрского периода: Господство", который завершит знаменитую франшизу о динозаврах.
В ролике показали детеныша велоцираптора Блю — любимого ящера главного героя Оуэна Грэйди (Крис Прэтт), который пытался дрессировать динозавра в предыдущих выпусках франшизы.
Судя по трейлеру, в новом фильме Блю стала еще сообразительнее. Впрочем, семейная идиллия велоцирапторов продлилась недолго. Детеныша похитили, и Грэйди пообещал обеспокоенной матери-ящеру, что обязательно вернет ее чадо.
Кроме велоцирапторов в ролике появляются и другие динозавры. И, кажется, в наши дни они чувствуют себя вполне комфортно. Бродят по улицам, летают в облаках, бороздят мировые глубины и нападают на представителей Homo sapiens.
Кроме Прэтта, в фильме снимались Сэм Нилл, Джефф Голдблюм, Лора Дерн, Брайс Даллас Ховард, Даниэлла Пинеда, Изабелла Сермон и другие.
Премьера ленты запланирована на 10 июня.
Кадр из фильма Бэтмен
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