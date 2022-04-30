https://ria.ru/20220430/trailer-1786124996.html

В трейлере нового "Мира Юрского периода" показали детеныша велоцираптора

В трейлере нового "Мира Юрского периода" показали детеныша велоцираптора - РИА Новости, 30.04.2022

В трейлере нового "Мира Юрского периода" показали детеныша велоцираптора

Компания Universal Pictures представила новый трейлер фильма "Мир Юрского периода: Господство", который завершит знаменитую франшизу о динозаврах. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T01:12

2022-04-30T01:12

2022-04-30T01:12

культура

новости культуры

кино и сериалы

крис прэтт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786104327_270:0:1975:959_1920x0_80_0_0_6a34bf13e64d975a7f98c998d8a5f2bd.jpg

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Компания Universal Pictures представила новый трейлер фильма "Мир Юрского периода: Господство", который завершит знаменитую франшизу о динозаврах.В ролике показали детеныша велоцираптора Блю — любимого ящера главного героя Оуэна Грэйди (Крис Прэтт), который пытался дрессировать динозавра в предыдущих выпусках франшизы. Судя по трейлеру, в новом фильме Блю стала еще сообразительнее. Впрочем, семейная идиллия велоцирапторов продлилась недолго. Детеныша похитили, и Грэйди пообещал обеспокоенной матери-ящеру, что обязательно вернет ее чадо. Кроме велоцирапторов в ролике появляются и другие динозавры. И, кажется, в наши дни они чувствуют себя вполне комфортно. Бродят по улицам, летают в облаках, бороздят мировые глубины и нападают на представителей Homo sapiens. Кроме Прэтта, в фильме снимались Сэм Нилл, Джефф Голдблюм, Лора Дерн, Брайс Даллас Ховард, Даниэлла Пинеда, Изабелла Сермон и другие.Премьера ленты запланирована на 10 июня.

https://ria.ru/20220411/joker-1782872013.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, крис прэтт