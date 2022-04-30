Совбез ООН осудил теракты в Афганистане
Совбез ООН призвал привлечь виновных в терактах в Афганистане к ответу
© AP Photo / Julie Jacobson Подготовка к заседанию Совбеза ООН
© AP Photo / Julie Jacobson
Подготовка к заседанию Совбеза ООН. Архивное фото
ООН, 30 апр – РИА Новости. Совет безопасности ООН строжайшим образом осудил недавние теракты в Афганистане, призвал привлечь к ответу исполнителей, организаторов и спонсоров, говорится в заявлении Совбеза для прессы.
"Члены Совета безопасности строжайшим образом осудили продолжающиеся чудовищные террористические акты против мирных жителей в Афганистане, в том числе нападение на мечеть Мавлави Секандер в Кундузе 22 апреля, в результате которого погибло более 25 человек и десятки получили ранения", - говорится в тексте.
Совбез также осудил нападение на два микроавтобуса в Мазари-Шариф 28 апреля, ответственность за которое взяла террористическая группировка "Исламское государство"* в провинции Хорасан.
Кроме того, СБ осудил нападение на мечеть Халифа Сахиб в Кабуле 29 апреля, где, по предварительным сообщениям, по меньшей мере 30 человек были убиты и многие получили ранения, добавляется в заявлении.
Члены Совета безопасности призвали привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этих терактов.
"Они призвали все государства в соответствии со своими обязательствами в рамках международного права и соответствующих резолюций СБ активно сотрудничать в этом отношении со всеми соответствующими властями", - отмечается в заявлении.
* Запрещенная в России террористическая группировка.