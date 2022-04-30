https://ria.ru/20220430/terakty-1786405022.html

Совбез ООН осудил теракты в Афганистане

Совбез ООН осудил теракты в Афганистане - РИА Новости, 30.04.2022

Совбез ООН осудил теракты в Афганистане

Совет безопасности ООН строжайшим образом осудил недавние теракты в Афганистане, призвал привлечь к ответу исполнителей, организаторов и спонсоров, говорится в... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T23:51

2022-04-30T23:51

2022-04-30T23:51

в мире

афганистан

исламское государство

кундуз (провинция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103384/63/1033846343_0:31:2001:1156_1920x0_80_0_0_dd3de29c7242907a38d920b72bdb93ab.jpg

ООН, 30 апр – РИА Новости. Совет безопасности ООН строжайшим образом осудил недавние теракты в Афганистане, призвал привлечь к ответу исполнителей, организаторов и спонсоров, говорится в заявлении Совбеза для прессы."Члены Совета безопасности строжайшим образом осудили продолжающиеся чудовищные террористические акты против мирных жителей в Афганистане, в том числе нападение на мечеть Мавлави Секандер в Кундузе 22 апреля, в результате которого погибло более 25 человек и десятки получили ранения", - говорится в тексте.Совбез также осудил нападение на два микроавтобуса в Мазари-Шариф 28 апреля, ответственность за которое взяла террористическая группировка "Исламское государство"* в провинции Хорасан.Кроме того, СБ осудил нападение на мечеть Халифа Сахиб в Кабуле 29 апреля, где, по предварительным сообщениям, по меньшей мере 30 человек были убиты и многие получили ранения, добавляется в заявлении.Члены Совета безопасности призвали привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этих терактов."Они призвали все государства в соответствии со своими обязательствами в рамках международного права и соответствующих резолюций СБ активно сотрудничать в этом отношении со всеми соответствующими властями", - отмечается в заявлении.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20220426/oon-1785481722.html

афганистан

кундуз (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афганистан, исламское государство, кундуз (провинция)