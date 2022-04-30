Рейтинг@Mail.ru
Совбез ООН осудил теракты в Афганистане - РИА Новости, 30.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220430/terakty-1786405022.html
Совбез ООН осудил теракты в Афганистане
Совбез ООН осудил теракты в Афганистане - РИА Новости, 30.04.2022
Совбез ООН осудил теракты в Афганистане
Совет безопасности ООН строжайшим образом осудил недавние теракты в Афганистане, призвал привлечь к ответу исполнителей, организаторов и спонсоров, говорится в... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T23:51
2022-04-30T23:51
в мире
афганистан
исламское государство
кундуз (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103384/63/1033846343_0:31:2001:1156_1920x0_80_0_0_dd3de29c7242907a38d920b72bdb93ab.jpg
ООН, 30 апр – РИА Новости. Совет безопасности ООН строжайшим образом осудил недавние теракты в Афганистане, призвал привлечь к ответу исполнителей, организаторов и спонсоров, говорится в заявлении Совбеза для прессы."Члены Совета безопасности строжайшим образом осудили продолжающиеся чудовищные террористические акты против мирных жителей в Афганистане, в том числе нападение на мечеть Мавлави Секандер в Кундузе 22 апреля, в результате которого погибло более 25 человек и десятки получили ранения", - говорится в тексте.Совбез также осудил нападение на два микроавтобуса в Мазари-Шариф 28 апреля, ответственность за которое взяла террористическая группировка "Исламское государство"* в провинции Хорасан.Кроме того, СБ осудил нападение на мечеть Халифа Сахиб в Кабуле 29 апреля, где, по предварительным сообщениям, по меньшей мере 30 человек были убиты и многие получили ранения, добавляется в заявлении.Члены Совета безопасности призвали привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этих терактов."Они призвали все государства в соответствии со своими обязательствами в рамках международного права и соответствующих резолюций СБ активно сотрудничать в этом отношении со всеми соответствующими властями", - отмечается в заявлении.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20220426/oon-1785481722.html
афганистан
кундуз (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103384/63/1033846343_209:0:1790:1186_1920x0_80_0_0_b1cee1d2f101ef339bfe83bb599d543c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, исламское государство, кундуз (провинция)
23:51 30.04.2022
 
Совбез ООН осудил теракты в Афганистане

Совбез ООН призвал привлечь виновных в терактах в Афганистане к ответу

© AP Photo / Julie Jacobson Подготовка к заседанию Совбеза ООН
Подготовка к заседанию Совбеза ООН - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / Julie Jacobson
Подготовка к заседанию Совбеза ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 30 апр – РИА Новости. Совет безопасности ООН строжайшим образом осудил недавние теракты в Афганистане, призвал привлечь к ответу исполнителей, организаторов и спонсоров, говорится в заявлении Совбеза для прессы.
"Члены Совета безопасности строжайшим образом осудили продолжающиеся чудовищные террористические акты против мирных жителей в Афганистане, в том числе нападение на мечеть Мавлави Секандер в Кундузе 22 апреля, в результате которого погибло более 25 человек и десятки получили ранения", - говорится в тексте.
Совбез также осудил нападение на два микроавтобуса в Мазари-Шариф 28 апреля, ответственность за которое взяла террористическая группировка "Исламское государство"* в провинции Хорасан.
Кроме того, СБ осудил нападение на мечеть Халифа Сахиб в Кабуле 29 апреля, где, по предварительным сообщениям, по меньшей мере 30 человек были убиты и многие получили ранения, добавляется в заявлении.
Члены Совета безопасности призвали привлечь к ответственности исполнителей, организаторов и спонсоров этих терактов.
"Они призвали все государства в соответствии со своими обязательствами в рамках международного права и соответствующих резолюций СБ активно сотрудничать в этом отношении со всеми соответствующими властями", - отмечается в заявлении.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 11:58
Постпред при ООН в Женеве заявил о невозможности исключения России из СБ
 
В миреАфганистанИсламское государствоКундуз (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала