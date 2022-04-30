https://ria.ru/20220430/telegram-1786393442.html

Украинцев начали задерживать за установленный на телефон Telegram

Украинцев начали задерживать за установленный на телефон Telegram - РИА Новости, 01.05.2022

Украинцев начали задерживать за установленный на телефон Telegram

Участники украинской территориальной обороны в Николаеве в ходе рейдов задерживают жителей за установленный на телефон Telegram, СМС-сообщения на российские... РИА Новости, 01.05.2022

2022-04-30T21:42

2022-04-30T21:42

2022-05-01T01:32

николаев (украина)

донбасс

telegram

служба безопасности украины

национальный центр управления обороной рф

украина

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Участники украинской территориальной обороны в Николаеве в ходе рейдов задерживают жителей за установленный на телефон Telegram, СМС-сообщения на российские номера и подписки на российские каналы в соцсетях, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, в городе проводятся рейды для проверки населения по поводу наличия пророссийских взглядов и фактов передачи какой-либо информации российским военным."Всех подозреваемых задерживают и подвергают пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками", — добавил начальник НЦУО.Мизинцев подчеркнул, что националисты в принудительно изымают ценное имущество и продукты питания якобы для нужд теробороны, а также заставляют оборудовать опорные пункты и блокпосты.Он отметил, что десятки задержанных в свои дома так и не вернулись, об их судьбах ничего не известно.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220430/pamyatnik-1786327672.html

https://ria.ru/20220430/cherkassy-1786324932.html

николаев (украина)

донбасс

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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