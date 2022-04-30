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Крымские татары запретили лидерам "Меджлиса"* говорить от их имени - РИА Новости, 30.04.2022
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Крымские татары запретили лидерам "Меджлиса"* говорить от их имени
Крымские татары запретили лидерам "Меджлиса"* говорить от их имени - РИА Новости, 30.04.2022
Крымские татары запретили лидерам "Меджлиса"* говорить от их имени
Крымские татары призвали не отождествлять их с лидерами признанной экстремистской и запрещенной организации "Меджлис крымско-татарского народа"* и запретили им... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T13:28
2022-04-30T13:28
"меджлис крымских татар"
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Крымские татары призвали не отождествлять их с лидерами признанной экстремистской и запрещенной организации "Меджлис крымско-татарского народа"* и запретили им говорить от их имени, сообщил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.В субботу в Симферополе открылся всенародный съезд крымских татар. В нем принимают участие более 300 представителей крымско-татарского народа, в их числе чиновники, депутаты, общественники. На съезде планируется принять обращение в поддержку проведения специальной военной операции и курса на денацификацию и демилитаризацию Украины."Так называемые лидеры меджлиса, а проще говоря беглые экстремисты из запрещенной в России организации, берут на себя роль якобы представлять интересы крымско-татарского народа на различных международных площадках. Отсиживаясь долгие годы на Украине они утратили связь с народом и не имеют никакого права себя с ним отождествлять. Все их заявления, в том числе о спецоперации на Украине, их личное преступное мнение. Мы запрещаем им выступать от имени народа", - сказал РИА Новости Умеров.По его словам, как бы не пытались лидеры меджлиса посеять рознь, крымско-татарский народ не поддастся на их провокации и выражает единую и монолитную позицию поддержки национального лидера Владимир Путина и специальной военной операции на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* Запрещенная в России экстремистская организация.
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республика крым
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"меджлис крымских татар", республика крым, россия
13:28 30.04.2022
 
Крымские татары запретили лидерам "Меджлиса"* говорить от их имени

Глава автономии крымских татар Умеров призвал не отождествлять их с лидерами "Меджлиса"*

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Крымские татары призвали не отождествлять их с лидерами признанной экстремистской и запрещенной организации "Меджлис крымско-татарского народа"* и запретили им говорить от их имени, сообщил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
В субботу в Симферополе открылся всенародный съезд крымских татар. В нем принимают участие более 300 представителей крымско-татарского народа, в их числе чиновники, депутаты, общественники. На съезде планируется принять обращение в поддержку проведения специальной военной операции и курса на денацификацию и демилитаризацию Украины.
"Так называемые лидеры меджлиса, а проще говоря беглые экстремисты из запрещенной в России организации, берут на себя роль якобы представлять интересы крымско-татарского народа на различных международных площадках. Отсиживаясь долгие годы на Украине они утратили связь с народом и не имеют никакого права себя с ним отождествлять. Все их заявления, в том числе о спецоперации на Украине, их личное преступное мнение. Мы запрещаем им выступать от имени народа", - сказал РИА Новости Умеров.
По его словам, как бы не пытались лидеры меджлиса посеять рознь, крымско-татарский народ не поддастся на их провокации и выражает единую и монолитную позицию поддержки национального лидера Владимир Путина и специальной военной операции на Украине.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
 
"Меджлис крымских татар"Республика КрымРоссия
 
 
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