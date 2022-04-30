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В Бердянске прошли первые после начала спецоперации бракосочетания - РИА Новости, 30.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/svadba-1786337989.html
В Бердянске прошли первые после начала спецоперации бракосочетания
В Бердянске прошли первые после начала спецоперации бракосочетания - РИА Новости, 30.04.2022
В Бердянске прошли первые после начала спецоперации бракосочетания
Первые после начала российской специальной военной операции на Украине бракосочетания прошли в субботу в Бердянске Запорожской области, сообщил российским и... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T15:13
2022-04-30T15:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
бердянск
украина
запорожская область
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БЕРДЯНСК, 30 апр - РИА Новости. Первые после начала российской специальной военной операции на Украине бракосочетания прошли в субботу в Бердянске Запорожской области, сообщил российским и зарубежным журналистам исполняющий обязанности мэра города Александр Сауленко."С начала проведения специальной военной операции ВС РФ бракосочетания в Бердянске не проводились, однако 30 апреля шесть пар решились на этот шаг, несмотря на неопределенность обстановки, и приурочили свои свадьбы к христианскому празднику Красной горки", - сказал Сауленко.Молодожены украсили свадебные машины лентами цветов российского флага."На нашей машине сегодня ленточки цветов российского триколора. Мы решили так украсить машину, нам кажется наше будущее с Россией, все будет у нас хорошо. Мы думали сначала перенести свадьбу, а потом решили, что ждать нечего, мирная жизнь продолжается, в городе все спокойно, надо жить дальше, будущее будет светлым", - рассказал журналистам один из молодоженов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, бердянск, украина, запорожская область
15:13 30.04.2022
 
В Бердянске прошли первые после начала спецоперации бракосочетания

И.о. мэра Бердянска Сауленко рассказал о первых с начала спецоперации бракосочетаниях

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВ Бердянске с администрации города сняли украинский герб
В Бердянске с администрации города сняли украинский герб - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В Бердянске с администрации города сняли украинский герб
Читать ria.ru в
БЕРДЯНСК, 30 апр - РИА Новости. Первые после начала российской специальной военной операции на Украине бракосочетания прошли в субботу в Бердянске Запорожской области, сообщил российским и зарубежным журналистам исполняющий обязанности мэра города Александр Сауленко.
"С начала проведения специальной военной операции ВС РФ бракосочетания в Бердянске не проводились, однако 30 апреля шесть пар решились на этот шаг, несмотря на неопределенность обстановки, и приурочили свои свадьбы к христианскому празднику Красной горки", - сказал Сауленко.
Молодожены украсили свадебные машины лентами цветов российского флага.
"На нашей машине сегодня ленточки цветов российского триколора. Мы решили так украсить машину, нам кажется наше будущее с Россией, все будет у нас хорошо. Мы думали сначала перенести свадьбу, а потом решили, что ждать нечего, мирная жизнь продолжается, в городе все спокойно, надо жить дальше, будущее будет светлым", - рассказал журналистам один из молодоженов.
Снятие украинского герба со здания администрации Бердянска - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБердянскУкраинаЗапорожская область
 
 
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