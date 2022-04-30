https://ria.ru/20220430/svadba-1786337989.html

В Бердянске прошли первые после начала спецоперации бракосочетания

В Бердянске прошли первые после начала спецоперации бракосочетания - РИА Новости, 30.04.2022

В Бердянске прошли первые после начала спецоперации бракосочетания

Первые после начала российской специальной военной операции на Украине бракосочетания прошли в субботу в Бердянске Запорожской области, сообщил российским и... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T15:13

2022-04-30T15:13

2022-04-30T15:13

обострение ситуации в днр и лнр

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бердянск

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запорожская область

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БЕРДЯНСК, 30 апр - РИА Новости. Первые после начала российской специальной военной операции на Украине бракосочетания прошли в субботу в Бердянске Запорожской области, сообщил российским и зарубежным журналистам исполняющий обязанности мэра города Александр Сауленко."С начала проведения специальной военной операции ВС РФ бракосочетания в Бердянске не проводились, однако 30 апреля шесть пар решились на этот шаг, несмотря на неопределенность обстановки, и приурочили свои свадьбы к христианскому празднику Красной горки", - сказал Сауленко.Молодожены украсили свадебные машины лентами цветов российского флага."На нашей машине сегодня ленточки цветов российского триколора. Мы решили так украсить машину, нам кажется наше будущее с Россией, все будет у нас хорошо. Мы думали сначала перенести свадьбу, а потом решили, что ждать нечего, мирная жизнь продолжается, в городе все спокойно, надо жить дальше, будущее будет светлым", - рассказал журналистам один из молодоженов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/berdyansk-1786337536.html

бердянск

украина

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, бердянск, украина, запорожская область