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Во Франции туристическое судно застряло на скале, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2022
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Туризм
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Во Франции туристическое судно застряло на скале, пишут СМИ
Во Франции туристическое судно застряло на скале, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2022
Во Франции туристическое судно застряло на скале, пишут СМИ
Туристическое судно село на мель рядом с французским Сен-Мало, 26 человек были эвакуированы с его борта, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на морскую... РИА Новости, 01.05.2022
2022-04-30T21:22
2022-05-01T11:29
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новости - туризм
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Туристическое судно село на мель рядом с французским Сен-Мало, 26 человек были эвакуированы с его борта, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на морскую префектуру.Согласно агентству, судно застряло на скале. Местная служба спасения эвакуировала 26 человек, на месте остались двое, чтобы помочь вернуть корабль.Благодаря приливу судно вновь оказалось на воде и смогло вернуться в порт.
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в мире, франция, новости - туризм
21:22 30.04.2022 (обновлено: 11:29 01.05.2022)
 
Во Франции туристическое судно застряло на скале, пишут СМИ

Франс Пресс: туристическое судно застряло на скале у Сен-Мало, 26 человек эвакуировали

© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Ирина Калашников
Машина скорой помощи во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Туристическое судно село на мель рядом с французским Сен-Мало, 26 человек были эвакуированы с его борта, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на морскую префектуру.
Согласно агентству, судно застряло на скале. Местная служба спасения эвакуировала 26 человек, на месте остались двое, чтобы помочь вернуть корабль.
Город Кито - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября 2021, 10:10
Судно ВМС Бразилии врезалось в мост в Эквадоре
Благодаря приливу судно вновь оказалось на воде и смогло вернуться в порт.
 
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