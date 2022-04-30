https://ria.ru/20220430/sudno-1786391152.html

Во Франции туристическое судно застряло на скале, пишут СМИ

Во Франции туристическое судно застряло на скале, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2022

Во Франции туристическое судно застряло на скале, пишут СМИ

Туристическое судно село на мель рядом с французским Сен-Мало, 26 человек были эвакуированы с его борта, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на морскую... РИА Новости, 01.05.2022

2022-04-30T21:22

2022-04-30T21:22

2022-05-01T11:29

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Туристическое судно село на мель рядом с французским Сен-Мало, 26 человек были эвакуированы с его борта, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на морскую префектуру.Согласно агентству, судно застряло на скале. Местная служба спасения эвакуировала 26 человек, на месте остались двое, чтобы помочь вернуть корабль.Благодаря приливу судно вновь оказалось на воде и смогло вернуться в порт.

https://ria.ru/20211019/sudno-1755149000.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, новости - туризм