https://ria.ru/20220430/sudno-1786391152.html
Во Франции туристическое судно застряло на скале, пишут СМИ
Во Франции туристическое судно застряло на скале, пишут СМИ - РИА Новости, 01.05.2022
Во Франции туристическое судно застряло на скале, пишут СМИ
Туристическое судно село на мель рядом с французским Сен-Мало, 26 человек были эвакуированы с его борта, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на морскую... РИА Новости, 01.05.2022
2022-04-30T21:22
2022-04-30T21:22
2022-05-01T11:29
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Туристическое судно село на мель рядом с французским Сен-Мало, 26 человек были эвакуированы с его борта, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на морскую префектуру.Согласно агентству, судно застряло на скале. Местная служба спасения эвакуировала 26 человек, на месте остались двое, чтобы помочь вернуть корабль.Благодаря приливу судно вновь оказалось на воде и смогло вернуться в порт.
https://ria.ru/20211019/sudno-1755149000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, новости - туризм
21:22 30.04.2022 (обновлено: 11:29 01.05.2022)
Во Франции туристическое судно застряло на скале, пишут СМИ
Франс Пресс: туристическое судно застряло на скале у Сен-Мало, 26 человек эвакуировали