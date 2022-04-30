https://ria.ru/20220430/submarina-1786403722.html
Армия Венесуэлы захватила субмарину колумбийских наркоторговцев
Армия Венесуэлы захватила субмарину колумбийских наркоторговцев - РИА Новости, 30.04.2022
Армия Венесуэлы захватила субмарину колумбийских наркоторговцев
Вооруженные силы Венесуэлы (FANB) в рамках операции "Боливарианский щит" в штате Апуре захватили подводную лодку колумбийских наркоторговцев, сообщил... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T23:35
2022-04-30T23:35
2022-04-30T23:37
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МЕХИКО, 30 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Венесуэлы (FANB) в рамках операции "Боливарианский щит" в штате Апуре захватили подводную лодку колумбийских наркоторговцев, сообщил стратегический операционный командующий Доминго Эрнандес."В ходе операции "Боливарианский щит 2022" FANB, защищая наш суверенитет, захватили судно с жестким корпусом подводного типа на берегу реки Араука, которое используется TANCOL (вооруженными террористическими группами колумбийских наркоторговцев - ред.) для перевозки наркотиков из Колумбии через нашу территорию", - написал Эрнандес в Twitter, приложив к сообщению снимки субмарины.По словам генерала, шестиметровое судно использовалось для тайной доставки грузов из Колумбии к атлантическому побережью Венесуэлы по реке Ориноко.В результате армейских операций в 2021 году в Венесуэле было изъято 44 тонны кокаина, уничтожены 60 нелегальных взлетно-посадочных полос и не менее 51 самолета.Более 90% мировых плантаций коки сосредоточены в так называемом "Андском наркотреугольнике", в который входят Колумбия, Перу и Боливия. В небольшом количестве кока растет на плантациях Панамы, Эквадора, на юго-западе Венесуэлы и северо-востоке Бразилии.
https://ria.ru/20210608/narkotiki-1736138581.html
https://ria.ru/20210903/narkotiki-1748492314.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, венесуэла, колумбия, араука (департамент)
23:35 30.04.2022 (обновлено: 23:37 30.04.2022)
Армия Венесуэлы захватила субмарину колумбийских наркоторговцев
Армия Венесуэлы в рамках спецоперации захватил подлодку колумбийских наркоторговцев