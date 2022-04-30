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Рогозин посвятил Джоли стихотворение и пригласил ее на Донбасс

Рогозин посвятил Джоли стихотворение и пригласил ее на Донбасс - РИА Новости, 30.04.2022

Рогозин посвятил Джоли стихотворение и пригласил ее на Донбасс

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин посвятил поездке Анджелины Джоли в Львов стихотворение и пригласил актрису на Донбасс. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T23:02

2022-04-30T23:02

2022-04-30T23:02

анджелина джоли (войт)

донбасс

львов

оон

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

дмитрий рогозин

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украина

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин посвятил поездке Анджелины Джоли в Львов стихотворение и пригласил актрису на Донбасс."Анжелина, я на мове стихов еще не писал, но ты, подруга, меня разочаровала. Пишу тогда на привычном своем", - написал Рогозин в своем Telegram-канале."Давай к нам на Донбасс! Здесь водка, пиво, квас", - начинается стихотворение авторства гендиректора госкорпорации.Далее он рассказывает о "крутых ребятах" исполинских размеров, проживающих в регионе - "как дубик в три охвата". Богатства Донбасса, по утверждению Рогозина, заставят открыть рот Бреда Питта."Красотку не обидит суровый наш солдат. В кино тебя он видел, и видеть снова рад", - закончил стихотворение Рогозин.Ранее американские СМИ сообщили, что американская актриса Анджелина Джоли, которая является спецпосланником Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), находится в городе Львов в рамках "личного" визита в регион.

https://ria.ru/20220430/vizit-1786381385.html

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анджелина джоли (войт), донбасс, львов, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, дмитрий рогозин, роскосмос, украина