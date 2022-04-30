https://ria.ru/20220430/ssha-1786352185.html

В Китае назвали желание США засудить Россию "хорошо просчитанным фарсом"

В Китае назвали желание США засудить Россию "хорошо просчитанным фарсом" - РИА Новости, 30.04.2022

В Китае назвали желание США засудить Россию "хорошо просчитанным фарсом"

Соединенные Штаты пытаются убедить весь мир в "военных преступлениях" России на Украине, однако в случае со своими проступками стараются уйти от... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T16:50

2022-04-30T16:50

2022-04-30T22:17

в мире

джо байден

джулиан ассанж

сша

россия

америка

международный уголовный суд

wikileaks

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты пытаются убедить весь мир в "военных преступлениях" России на Украине, однако в случае со своими проступками стараются уйти от ответственности, пишет китайская газета Global Times.Как отмечает автор статьи Ван Вэньвэнь, Джо Байден неоднократно обвинял Москву в злодеяниях и, по информации американских СМИ, его администрация собирает данные для обращения в Международный уголовный суд. Между тем Америка сама несет ответственность за огромное количество конфликтов, но признавать это не намерена. По словам профессора Фуданьского университета Шэнь И, Соединенные Штаты похожи на преступника, который угрожает судье и требует судить других."Ну разве это не фарс?" — задался вопросом эксперт.Он уточнил, что отношения между Вашингтоном и Международным уголовным судом сегодня весьма напряженные из-за непризнания Америкой полномочий организации. Но несмотря на это, США пытаются всячески очернить Россию, чтобы создать условия для введения новых санкций. По мнению доцента Школы международных отношений Пекинского университета международных исследований Сюй Ляна, американцы насаждают всему миру двойное мышление."Они заявляют о своем превосходстве и праве судить других, а сами при этом избегают расследований и обвинений в свой адрес", — считает он.Автор статьи напомнил, что при попытках разоблачить американские военные преступления можно столкнуться с серьезными последствиями. Это, в частности, произошло с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, которому теперь грозит тюремный срок в США. Подытоживая, журналист отметил, что двойные стандарты Вашингтона изобличены в полной мере и если кого и нужно судить, то в первую очередь это должны быть сами Соединенные Штаты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220430/oruzhie-1786282974.html

https://ria.ru/20220414/kitay-1783476470.html

сша

россия

америка

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, джо байден, джулиан ассанж, сша, россия, америка, международный уголовный суд, wikileaks