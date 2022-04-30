01:32 30.04.2022 (обновлено: 07:41 30.04.2022)
Запущенный в интересах Минобороны спутник выведен на орбиту
Запущенный в интересах Минобороны спутник выведен на целевую орбиту
Пуск ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Плесецк. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Спутник, который был запущен в интересах Минобороны с космодрома Плесецк в Архангельской области, выведен на целевую орбиту, сообщили журналистам в военном ведомстве.
Легкая ракета "Ангара-1.2" с космическим аппаратом стартовала в пятницу в 22.56 мск в штатном режиме.
"Космический аппарат, запущенный боевым расчетом Космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома Плесецк, отделился от ракеты в 23.18 мск и в расчетное время выведен на целевую орбиту. Спутник принят на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Титова", - сообщили в Минобороны.
Спутнику присвоен порядковый номер "Космос-2555", он внесен в каталог космических объектов. С аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы спутника функционируют нормально.
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале назвал запущенную ракету изящной и заявил, что ее испытания прошли успешно.
Это второй запуск легкой версии ракеты "Ангара". Первый старт состоялся 9 июля 2014 года, также с космодрома Плесецк. Ракета имеет две ступени и способна выводить на низкую околоземную орбиту до трех тонн полезного груза.
31 декабря 2021, 03:35Минобороны планирует запустить в 2022 году три "Ангары", сообщил источник