https://ria.ru/20220430/sputnik-1786280927.html

Запущенный в интересах Минобороны спутник выведен на орбиту

Запущенный в интересах Минобороны спутник выведен на орбиту - РИА Новости, 30.04.2022

Запущенный в интересах Минобороны спутник выведен на орбиту

Спутник, который был запущен в интересах Минобороны с космодрома Плесецк в Архангельской области, выведен на целевую орбиту, сообщили журналистам в военном... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T01:32

2022-04-30T01:32

2022-04-30T07:41

плесецк

войска воздушно-космической обороны

ангара (ракета)

безопасность

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Спутник, который был запущен в интересах Минобороны с космодрома Плесецк в Архангельской области, выведен на целевую орбиту, сообщили журналистам в военном ведомстве.Легкая ракета "Ангара-1.2" с космическим аппаратом стартовала в пятницу в 22.56 мск в штатном режиме.Спутнику присвоен порядковый номер "Космос-2555", он внесен в каталог космических объектов. С аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы спутника функционируют нормально.Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале назвал запущенную ракету изящной и заявил, что ее испытания прошли успешно.Это второй запуск легкой версии ракеты "Ангара". Первый старт состоялся 9 июля 2014 года, также с космодрома Плесецк. Ракета имеет две ступени и способна выводить на низкую околоземную орбиту до трех тонн полезного груза.

https://ria.ru/20211231/angara-1766257058.html

плесецк

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плесецк, войска воздушно-космической обороны, ангара (ракета), безопасность