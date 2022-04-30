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День 66-й операции на Украине: атака в Брянской и Курской областях - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/spetsoperatsiya-1786399655.html
День 66-й операции на Украине: атака в Брянской и Курской областях
День 66-й операции на Украине: атака в Брянской и Курской областях - РИА Новости, 30.04.2022
День 66-й операции на Украине: атака в Брянской и Курской областях
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попадании двух снарядов в населенный пункт Жеча в Брянской области, при этом российским средствам ПВО... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T22:43
2022-04-30T22:45
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попадании двух снарядов в населенный пункт Жеча в Брянской области, при этом российским средствам ПВО удалось не допустить проникновения самолета украинских вооруженных сил на территорию России.По его словам, два снаряда попали в населенный пункт "при выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию России. В результате происшествия взрывная волна повредила обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала, а второй снаряд повредил прилегающую территорию.Это не первая атака в Брянской области: 29 апреля пограничный пункт Белая Березка был подвергнут минометному обстрелу со стороны Украины, пострадавших, как сообщал губернатор региона, не было. Кроме того, 25 апреля украинские военные выпустили более 50 мин по брянскому КПП Троебортное.В середине апреля два украинских вертолета вторглись в воздушное пространство России, произведя несколько выстрелов по жилым кварталам в поселке Климово, о чем сообщал российский следственный комитет. Были пострадавшие.В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что по пункту пропуска Крупец со стороны Украины было выпущено несколько снарядов, огневая точка была подавлена, жертв, пострадавших и разрушений не было. Это также не первый подобный случай в Курской области - такое было неделю назад.Сводка Минобороны РФМинистерство обороны России в ходе утреннего брифинга сообщило, что российская артиллерия за ночь с пятницы на субботу поразила 389 украинских объектов, в том числе 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, ракетные же войска - четыре военных объекта, среди которых два пункта управления, батарея реактивных систем залпового огня и радиолокационная станция, а авиация - склады боеприпасов и горючего Украины.В ходе вечернего брифинга оборонное ведомство сообщило, что авиация РФ в течение дня уничтожила 17 военных объектов Украины, ракетные войска - 12 пунктов управления украинских войск, 319 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения ночью и 12 в течение дня. Артиллерия за ночь поразила 389 украинских военныхКроме того, по данным министерства, с начала операции уничтожены 143 самолета, 112 вертолетов, 660 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2678 танков и других боевых бронированных машин, 308 установок реактивных систем залпового огня, 1196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2503 единицы специальной военной автомобильной техники.Продолжились обстрелы с украинской стороны населенных пунктов в ДНР и ЛНР: так, ударам подвергались Донецк (там были пострадавшие), Снежное (там, по данным ДНР, была перехвачена ракета "Точка-У"), Первомайск.Также, как сообщает минобороны РФ, за сутки из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик, Украины в Россию эвакуированы 18 849 человек, из них 2 359 детей. Всего с начала спецоперации эвакуированы уже 1 062 692 человека, в том числе 192 688 детей.Политический процессМинистр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству "Синьхуа" сообщил, что переговоры России и Украины идут фактически в ежедневном режиме по видеосвязи, делегации обсуждают проект возможного договора, в котором должен быть зафиксирован постоянный нейтралитет Киева, а также гарантии его безопасности.По его словам, Москва выступает за продолжение переговоров с Киевом, несмотря на то, что они идут непросто, ходу диалога мешают, отметил министр, действия "западных покровителей" Украины.В то же время страны Евросоюза, по сообщениям американского издания New York Times, планируют поэтапное эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета ограничительных мер против России. Лавров же заявил, что в повестке переговоров между Москвой и Киевом – вопросы отмены санкций.Несмотря на требования Москвы от Запада прекратить поставки вооружений, что российское руководство считает важным для окончания конфликта на Украине, Париж сообщил намерении усилить военную помощь Украине, в частности по поставкам оборонительного вооружения. Такое обещание озвучил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.Указ ПутинаПрезидент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в пять и три миллиона рублей лицам, командированным в ДНР и ЛНР для обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления инфраструктуры, или их семьям в случае гибели или ранения, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
https://ria.ru/20220430/udar-1786392428.html
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россия
украина
курская область
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Наталья Макарова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны РФ об уничтожении командного пункта и склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Брифинг МО 30 04 вечер. За день высокоточными ракетами поражено 17 военных объектов Украины. Среди них: восемь районов сосредоточения живой силы и военной техники, пять огневых позиций артиллерии и установок РСЗО, два опорных пункта.
2022-04-30T22:43
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PT1M44S
Передвижение украинских военных в блокированной "Азовстали" с беспилотника
Беспилотник РИА Новости снял передвижение украинских военных в северной части блокированной "Азовстали". Отчётливо в увеличенном масштабе можно видеть с 10-й секунды.
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россия, украина, курская область, вооруженные силы украины
22:43 30.04.2022 (обновлено: 22:45 30.04.2022)
 
День 66-й операции на Украине: атака в Брянской и Курской областях

День 66-й операции на Украине: атака в Брянской и Курской областях

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
ЗРПК Панцирь-С1 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости
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ЗРПК "Панцирь-С1" на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попадании двух снарядов в населенный пункт Жеча в Брянской области, при этом российским средствам ПВО удалось не допустить проникновения самолета украинских вооруженных сил на территорию России.
По его словам, два снаряда попали в населенный пункт "при выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию России. В результате происшествия взрывная волна повредила обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала, а второй снаряд повредил прилегающую территорию.
Это не первая атака в Брянской области: 29 апреля пограничный пункт Белая Березка был подвергнут минометному обстрелу со стороны Украины, пострадавших, как сообщал губернатор региона, не было. Кроме того, 25 апреля украинские военные выпустили более 50 мин по брянскому КПП Троебортное.
В середине апреля два украинских вертолета вторглись в воздушное пространство России, произведя несколько выстрелов по жилым кварталам в поселке Климово, о чем сообщал российский следственный комитет. Были пострадавшие.
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
Вчера, 21:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украина нанесла ракетный удар по жилому дому в Запорожье ради провокации
В свою очередь, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что по пункту пропуска Крупец со стороны Украины было выпущено несколько снарядов, огневая точка была подавлена, жертв, пострадавших и разрушений не было. Это также не первый подобный случай в Курской области - такое было неделю назад.

Сводка Минобороны РФ

Министерство обороны России в ходе утреннего брифинга сообщило, что российская артиллерия за ночь с пятницы на субботу поразила 389 украинских объектов, в том числе 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, ракетные же войска - четыре военных объекта, среди которых два пункта управления, батарея реактивных систем залпового огня и радиолокационная станция, а авиация - склады боеприпасов и горючего Украины.
В ходе вечернего брифинга оборонное ведомство сообщило, что авиация РФ в течение дня уничтожила 17 военных объектов Украины, ракетные войска - 12 пунктов управления украинских войск, 319 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения ночью и 12 в течение дня. Артиллерия за ночь поразила 389 украинских военных
Кроме того, по данным министерства, с начала операции уничтожены 143 самолета, 112 вертолетов, 660 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2678 танков и других боевых бронированных машин, 308 установок реактивных систем залпового огня, 1196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2503 единицы специальной военной автомобильной техники.
Продолжились обстрелы с украинской стороны населенных пунктов в ДНР и ЛНР: так, ударам подвергались Донецк (там были пострадавшие), Снежное (там, по данным ДНР, была перехвачена ракета "Точка-У"), Первомайск.
Также, как сообщает минобороны РФ, за сутки из опасных районов Донецкой и Луганской народных республик, Украины в Россию эвакуированы 18 849 человек, из них 2 359 детей. Всего с начала спецоперации эвакуированы уже 1 062 692 человека, в том числе 192 688 детей.

Политический процесс

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству "Синьхуа" сообщил, что переговоры России и Украины идут фактически в ежедневном режиме по видеосвязи, делегации обсуждают проект возможного договора, в котором должен быть зафиксирован постоянный нейтралитет Киева, а также гарантии его безопасности.
По его словам, Москва выступает за продолжение переговоров с Киевом, несмотря на то, что они идут непросто, ходу диалога мешают, отметил министр, действия "западных покровителей" Украины.
В то же время страны Евросоюза, по сообщениям американского издания New York Times, планируют поэтапное эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета ограничительных мер против России. Лавров же заявил, что в повестке переговоров между Москвой и Киевом – вопросы отмены санкций.
Несмотря на требования Москвы от Запада прекратить поставки вооружений, что российское руководство считает важным для окончания конфликта на Украине, Париж сообщил намерении усилить военную помощь Украине, в частности по поставкам оборонительного вооружения. Такое обещание озвучил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Указ Путина

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в пять и три миллиона рублей лицам, командированным в ДНР и ЛНР для обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления инфраструктуры, или их семьям в случае гибели или ранения, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
Вчера, 20:47
Меняйло передал ордена Мужества семьям военных, погибших на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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