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Лавров: российская операция на Украине развивается строго по плану - Лавров
Лавров: российская операция на Украине развивается строго по плану - Лавров - РИА Новости, 30.04.2022
Лавров: российская операция на Украине развивается строго по плану - Лавров
Российская операция на Украине развивается строго по плану, ее цели будут достигнуты, несмотря на противодействие оппонентов, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T03:22
2022-04-30T03:22
2022-04-30T03:22
обострение ситуации в днр и лнр
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сергей лавров
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Российская операция на Украине развивается строго по плану, ее цели будут достигнуты, несмотря на противодействие оппонентов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Начатая 24 февраля специальная военная операция развивается строго по плану. Все ее цели будут обязательно достигнуты, несмотря на противодействие наших оппонентов", - сказал Лавров в интервью агентству Синьхуа.
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в мире, россия, украина, сергей лавров
Лавров: российская операция на Украине развивается строго по плану - Лавров
Глава МИД Лавров: российская операция на Украине развивается строго по плану