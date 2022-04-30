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Лавров: российская операция на Украине развивается строго по плану - Лавров - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/spetsoperatsiya-1786283686.html
Лавров: российская операция на Украине развивается строго по плану - Лавров
Лавров: российская операция на Украине развивается строго по плану - Лавров - РИА Новости, 30.04.2022
Лавров: российская операция на Украине развивается строго по плану - Лавров
Российская операция на Украине развивается строго по плану, ее цели будут достигнуты, несмотря на противодействие оппонентов, заявил министр иностранных дел РФ... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T03:22
2022-04-30T03:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Российская операция на Украине развивается строго по плану, ее цели будут достигнуты, несмотря на противодействие оппонентов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Начатая 24 февраля специальная военная операция развивается строго по плану. Все ее цели будут обязательно достигнуты, несмотря на противодействие наших оппонентов", - сказал Лавров в интервью агентству Синьхуа.
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в мире, россия, украина, сергей лавров
03:22 30.04.2022
 
Лавров: российская операция на Украине развивается строго по плану - Лавров

Глава МИД Лавров: российская операция на Украине развивается строго по плану

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8 ВКС РФ сопровождает колонну российской военной техники на Украине
Вертолет Ми-8 ВКС РФ сопровождает колонну российской военной техники на Украине - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Вертолет Ми-8 ВКС РФ сопровождает колонну российской военной техники на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Российская операция на Украине развивается строго по плану, ее цели будут достигнуты, несмотря на противодействие оппонентов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Начатая 24 февраля специальная военная операция развивается строго по плану. Все ее цели будут обязательно достигнуты, несмотря на противодействие наших оппонентов", - сказал Лавров в интервью агентству Синьхуа.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
03:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров: спецоперация на Украине помогает освободить мир от влияния Запада
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаСергей Лавров
 
 
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