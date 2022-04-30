03:54 30.04.2022 (обновлено: 04:57 30.04.2022)
Блумберг: США хотят переманить специалистов из России
Bloomberg: США планируют смягчить визовые ограничения для специалистов из России
Денежные купюры США и американская виза. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность отмены ряда визовых требований для квалифицированных российских специалистов, чтобы упростить их переезд в страну и тем самым ослабить высокотехнологичный потенциал России, передает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с этими планами источники.
Как утверждается, администрация Байдена запросила у конгресса возможности отменить для высокообразованных россиян, которые хотят получить рабочие визы в США, требование о подтверждении трудоустройства. Таким образом, поясняют источники, Белый дом рассчитывает лишить российское руководство "специалистов в области науки, инженерии и математики".
Блумберг уточняет, что визовые послабления планируется применить в отношении магистров и обладателей докторской степени, имеющих опыт работы в сфере полупроводников, космических технологий, кибербезопасности, перспективного производства, ядерных технологий, разработки искусственного интеллекта, ракетных технологий, а также ряда других областей.
Неназванный представитель Совета национальной безопасности Белого дома подтвердил агентству, что данные меры призваны "ослабить высокотехнологичные ресурсы России в краткосрочной перспективе и подорвать ее инвестиционную базу в долгосрочной, а также принести пользу экономике и укрепить национальную безопасность США".
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