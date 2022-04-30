https://ria.ru/20220430/sluzhba-1786377787.html

Бразильский наемник рассказал о службе на Украине

Бразильский наемник рассказал о службе на Украине - РИА Новости, 30.04.2022

Бразильский наемник рассказал о службе на Украине

Иностранцы, находящиеся в тренировочных лагерях на Украине, вынуждены мириться со скудной едой, отсутствием гигиены, многие больны коронавирусом, рассказал... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T19:15

2022-04-30T19:15

2022-04-30T19:18

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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 апр – РИА Новости. Иностранцы, находящиеся в тренировочных лагерях на Украине, вынуждены мириться со скудной едой, отсутствием гигиены, многие больны коронавирусом, рассказал порталу UOL бразильский бывший военный Фабио Жуниор ди Оливейра.Он прибыл на польско-украинскую границу 16 апреля, и на автобусе вместе с 60 другими иностранцами его доставили на тренировочную базу."Он принимал душ только два раза в неделю, когда приезжал грузовик с душевыми. Еда не отвечала потребностям. У них даже не было склада для амуниции. Амуниция хранилась в яме, прикрытая ветками", - описывает СМИ ситуацию со слов ди Оливейры."Я знаю, что это военная ситуация, но даже пуленепробиваемый жилет не подходил", — отмечает бразилец.Между тем тренировки были интенсивными: учили стрелять по движущимся автомобилям, готовили к воздушным атакам. Однако всю подготовку бразилец прошел, болея коронавирусом. "Я прошел через все тренировки с Covid-19. У меня болело все тело… была температура, болело горло. Сейчас у меня при кашле идет кровь", - сказал он. По словам ди Оливейры, симптомы коронавируса были у всех наемников в его палатке.Бывший военнослужащий также рассказал о случае самоубийства, его совершил польский наемник, его похоронили на месте, на деревянном кресте изобразили два флага – украинский и польский.Ди Оливейра, как и большинство членов его взвода, решил покинуть Украину, он вернулся в Бразилию.

https://ria.ru/20220430/naemnik-1786365971.html

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украина, бразилия, в мире