https://ria.ru/20220430/sklad-1786305498.html

Россия уничтожила четыре украинских склада боеприпасов

Россия уничтожила четыре украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 30.04.2022

Россия уничтожила четыре украинских склада боеприпасов

Авиация РФ поразила ночью высокоточными ракетами склады боеприпасов и горючего Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T10:35

2022-04-30T10:35

2022-04-30T12:31

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Авиация РФ поразила ночью высокоточными ракетами склады боеприпасов и горючего Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи нанесено поражение пяти военным объектам Украины. Среди них: четыре склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Березовое, Воздвиженка, Покровское и Барвенково, а также район сосредоточения живой силы и военной техники националистов", - сказал генерал.

https://ria.ru/20220430/natsionalisty-1786305872.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны об уничтожении украинских беспилотников и складов с боеприпасами Минобороны России сообщает, что в течение ночи высокоточными ракетами уничтожены 4 украинских склада боеприпасов и горючего, а также район сосредоточения националистов. В результате авиаударов поражены 9 районов сосредоточения живой силы и техники, уничтожены до 120 националистов 2022-04-30T10:35 true PT2M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия