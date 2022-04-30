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Россия уничтожила четыре украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 30.04.2022
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Россия уничтожила четыре украинских склада боеприпасов
Россия уничтожила четыре украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 30.04.2022
Россия уничтожила четыре украинских склада боеприпасов
Авиация РФ поразила ночью высокоточными ракетами склады боеприпасов и горючего Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T10:35
2022-04-30T12:31
в мире
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россия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Авиация РФ поразила ночью высокоточными ракетами склады боеприпасов и горючего Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи нанесено поражение пяти военным объектам Украины. Среди них: четыре склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Березовое, Воздвиженка, Покровское и Барвенково, а также район сосредоточения живой силы и военной техники националистов", - сказал генерал.
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Минобороны об уничтожении украинских беспилотников и складов с боеприпасами
Минобороны России сообщает, что в течение ночи высокоточными ракетами уничтожены 4 украинских склада боеприпасов и горючего, а также район сосредоточения националистов. В результате авиаударов поражены 9 районов сосредоточения живой силы и техники, уничтожены до 120 националистов
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в мире, украина, россия
10:35 30.04.2022 (обновлено: 12:31 30.04.2022)
 
Россия уничтожила четыре украинских склада боеприпасов

Россия уничтожила четыре украинских склада боеприпасов и горючего

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Авиация РФ поразила ночью высокоточными ракетами склады боеприпасов и горючего Украины, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи нанесено поражение пяти военным объектам Украины. Среди них: четыре склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Березовое, Воздвиженка, Покровское и Барвенково, а также район сосредоточения живой силы и военной техники националистов", - сказал генерал.
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