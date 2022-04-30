11:06 30.04.2022 (обновлено: 13:08 30.04.2022)
Губернатор Подмосковья подарил велосипед сироте из Донбасса
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подарил велосипед сироте из Донбасса
© Фото пресс-службы губернатора и правительства МОГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время визита к семье, взявшую под временную опеку ребенка из ДНР в Луховицах
© Фото пресс-службы губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время визита к семье, взявшую под временную опеку ребенка из ДНР в Луховицах
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подарил велосипед сироте из Донбасса, а также посадил с ним сирень возле его нового дома, рассказали в региональном правительстве.
"Губернатор Московской области Воробьев Андрей Юрьевич подарил велосипед сироте из Донбасса и вместе с ним посадил сирень рядом с его новым домом", - сказано в сообщении.
Валентин приехал в Подмосковье в составе 27 детей-сирот из Донбасса, которых взяли под временную опеку местные семьи. Сейчас он живет в Луховицах. Кроме мамы и папы в семье еще 11 братьев и сестер, добавили в правительстве. Шесть из них приемные, они живут с родителями в доме.
"Акция "Лес Победы". В этом году мы тоже ее проводим. Большое количество ребят участвует, семьями, родители. Поэтому пусть это будет наш лес победы. Нам же нужна победа? Это факт", - сказал губернатор Андрей Воробьев в ходе посадки яблони.
Как отметили в пресс-службе главы области, под временную опеку детей из ДНР взяли 10 приемных семей из Талдома, Орехова-Зуева, Клина, Истры, Луховиц, Домодедова, Чехова, Волоколамска и Серпухова.
"Это стало возможным благодаря проекту, инициированному губернатором Московской области. Он предполагает поиск родственников ребят из ЛДНР в базах данных нашей страны, Красного креста", - добавили в сообщении.
26 апреля, 09:54В России находятся порядка 1,7 тысячи детей-сирот из Донбасса