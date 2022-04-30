https://ria.ru/20220430/sirota-1786308712.html

Губернатор Подмосковья подарил велосипед сироте из Донбасса

Губернатор Подмосковья подарил велосипед сироте из Донбасса - РИА Новости, 30.04.2022

Губернатор Подмосковья подарил велосипед сироте из Донбасса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подарил велосипед сироте из Донбасса, а также посадил с ним сирень возле его нового дома, рассказали в... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T11:06

2022-04-30T11:06

2022-04-30T13:08

общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

донбасс

луховицы

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подарил велосипед сироте из Донбасса, а также посадил с ним сирень возле его нового дома, рассказали в региональном правительстве."Губернатор Московской области Воробьев Андрей Юрьевич подарил велосипед сироте из Донбасса и вместе с ним посадил сирень рядом с его новым домом", - сказано в сообщении.Валентин приехал в Подмосковье в составе 27 детей-сирот из Донбасса, которых взяли под временную опеку местные семьи. Сейчас он живет в Луховицах. Кроме мамы и папы в семье еще 11 братьев и сестер, добавили в правительстве. Шесть из них приемные, они живут с родителями в доме.Как отметили в пресс-службе главы области, под временную опеку детей из ДНР взяли 10 приемных семей из Талдома, Орехова-Зуева, Клина, Истры, Луховиц, Домодедова, Чехова, Волоколамска и Серпухова."Это стало возможным благодаря проекту, инициированному губернатором Московской области. Он предполагает поиск родственников ребят из ЛДНР в базах данных нашей страны, Красного креста", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20220428/deti-1785912461.html

https://ria.ru/20220426/deti-1785445267.html

московская область (подмосковье)

донбасс

луховицы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), донбасс, луховицы