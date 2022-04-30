https://ria.ru/20220430/siriya-1786346793.html

Президент Сирии подписал амнистию для лиц, занимавшихся терроризмом

Президент Сирии подписал амнистию для лиц, занимавшихся терроризмом - РИА Новости, 30.04.2022

Президент Сирии подписал амнистию для лиц, занимавшихся терроризмом

Президент Сирии Башар Асад издал указ об освобождении от уголовного преследования граждан, которые занимались террористической деятельностью, исключение... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T16:21

2022-04-30T16:21

2022-04-30T16:21

в мире

сирия

башар асад

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад издал указ об освобождении от уголовного преследования граждан, которые занимались террористической деятельностью, исключение составляют террористические преступления, повлекшие гибель людей, сообщает канцелярия сирийского лидера."Президент Асад издал законодательный указ номер 7 от 2022 года о всеобщей амнистии сирийцев, совершивших террористические преступления, до 30 апреля 2022, за исключением тех, (чьи преступления - ред.) привели к гибели человека", - говорится в заявлении в Telegram.В январе Асад издал указ о полной амнистии для всех дезертиров, в том числе бежавших из страны. Ранее президент Сирии подписал указ о всеобщей амнистии за преступления, совершенные до 2 мая 2021 года, под нее попали осужденные за такие правонарушения, как дача взятки, фальсификация официальных документов, продажа наркотиков, а также несовершеннолетние правонарушители.

https://ria.ru/20220430/siriya-1786333167.html

сирия

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Дарья Буймова

в мире, сирия, башар асад