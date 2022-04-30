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Президент Сирии подписал амнистию для лиц, занимавшихся терроризмом - РИА Новости, 30.04.2022
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Президент Сирии подписал амнистию для лиц, занимавшихся терроризмом
Президент Сирии подписал амнистию для лиц, занимавшихся терроризмом - РИА Новости, 30.04.2022
Президент Сирии подписал амнистию для лиц, занимавшихся терроризмом
Президент Сирии Башар Асад издал указ об освобождении от уголовного преследования граждан, которые занимались террористической деятельностью, исключение... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T16:21
2022-04-30T16:21
в мире
сирия
башар асад
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад издал указ об освобождении от уголовного преследования граждан, которые занимались террористической деятельностью, исключение составляют террористические преступления, повлекшие гибель людей, сообщает канцелярия сирийского лидера."Президент Асад издал законодательный указ номер 7 от 2022 года о всеобщей амнистии сирийцев, совершивших террористические преступления, до 30 апреля 2022, за исключением тех, (чьи преступления - ред.) привели к гибели человека", - говорится в заявлении в Telegram.В январе Асад издал указ о полной амнистии для всех дезертиров, в том числе бежавших из страны. Ранее президент Сирии подписал указ о всеобщей амнистии за преступления, совершенные до 2 мая 2021 года, под нее попали осужденные за такие правонарушения, как дача взятки, фальсификация официальных документов, продажа наркотиков, а также несовершеннолетние правонарушители.
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в мире, сирия, башар асад
16:21 30.04.2022
 
Президент Сирии подписал амнистию для лиц, занимавшихся терроризмом

Президент Сирии Асад подписал амнистию для лиц, занимавшихся терроризмом

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости
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Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад издал указ об освобождении от уголовного преследования граждан, которые занимались террористической деятельностью, исключение составляют террористические преступления, повлекшие гибель людей, сообщает канцелярия сирийского лидера.
"Президент Асад издал законодательный указ номер 7 от 2022 года о всеобщей амнистии сирийцев, совершивших террористические преступления, до 30 апреля 2022, за исключением тех, (чьи преступления - ред.) привели к гибели человека", - говорится в заявлении в Telegram.
В январе Асад издал указ о полной амнистии для всех дезертиров, в том числе бежавших из страны. Ранее президент Сирии подписал указ о всеобщей амнистии за преступления, совершенные до 2 мая 2021 года, под нее попали осужденные за такие правонарушения, как дача взятки, фальсификация официальных документов, продажа наркотиков, а также несовершеннолетние правонарушители.
Город Дума под Дамаском - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
Вчера, 14:43
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В миреСирияБашар Асад
 
 
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