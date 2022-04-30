https://ria.ru/20220430/siriya-1786346793.html
Президент Сирии подписал амнистию для лиц, занимавшихся терроризмом
Президент Сирии подписал амнистию для лиц, занимавшихся терроризмом - РИА Новости, 30.04.2022
Президент Сирии подписал амнистию для лиц, занимавшихся терроризмом
Президент Сирии Башар Асад издал указ об освобождении от уголовного преследования граждан, которые занимались террористической деятельностью, исключение... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T16:21
2022-04-30T16:21
2022-04-30T16:21
в мире
сирия
башар асад
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад издал указ об освобождении от уголовного преследования граждан, которые занимались террористической деятельностью, исключение составляют террористические преступления, повлекшие гибель людей, сообщает канцелярия сирийского лидера."Президент Асад издал законодательный указ номер 7 от 2022 года о всеобщей амнистии сирийцев, совершивших террористические преступления, до 30 апреля 2022, за исключением тех, (чьи преступления - ред.) привели к гибели человека", - говорится в заявлении в Telegram.В январе Асад издал указ о полной амнистии для всех дезертиров, в том числе бежавших из страны. Ранее президент Сирии подписал указ о всеобщей амнистии за преступления, совершенные до 2 мая 2021 года, под нее попали осужденные за такие правонарушения, как дача взятки, фальсификация официальных документов, продажа наркотиков, а также несовершеннолетние правонарушители.
https://ria.ru/20220430/siriya-1786333167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, башар асад
Президент Сирии подписал амнистию для лиц, занимавшихся терроризмом
Президент Сирии Асад подписал амнистию для лиц, занимавшихся терроризмом