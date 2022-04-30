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"До полумиллиона": за что штрафуют дачников в мае - РИА Новости, 30.04.2022
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"До полумиллиона": за что штрафуют дачников в мае
"До полумиллиона": за что штрафуют дачников в мае - РИА Новости, 30.04.2022
"До полумиллиона": за что штрафуют дачников в мае
Россияне в мае возобновляют поездки за город, и некоторым вскоре приходится платить штраф, отметил директор департамента недвижимости федерального проекта... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T02:10
2022-04-30T02:10
общество
дача
дача
штрафы
россия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россияне в мае возобновляют поездки за город, и некоторым вскоре приходится платить штраф, отметил директор департамента недвижимости федерального проекта "Цифровые СНТ" Федор Мезенцев. В интервью радио Sputnik он назвал типичные нарушения дачников.Владельцы земельных участков иногда начинают новый дачный сезон с попыток избавиться от высохшей прошлогодней растительности. Однако пал травы – это серьезное правонарушение, именно за него российских дачников чаще всего штрафуют в мае, предупредил Мезенцев. Причем в отдельных случаях сумма денежного взыскания может достигать полумиллиона рублей, добавил он.Если из-за сжигания сухой травы загорелась постройка на чужом участке или пострадал соседский забор, то виновнику происшествия придется возместить ущерб, сказал он.Второе правонарушение, за которое нередко штрафуют российских дачников в мае, – это мойка машины в неположенном месте, продолжил эксперт."Мойка машин регулируется региональным законодательством, в каждом субъекте правила свои. Например, в Москве и Московской области мыть машину можно только в специальных местах. Некоторые экономят на автомойках и после зимы приезжают на дачу, чтобы помыть машину. Такие люди не понимают, что все химические вещества вроде масла, бензина и остатков зимних реагентов будут попадать в почву. Штраф за мойку машины – до пяти тысяч рублей в столичном регионе", – заключил Федор Мезенцев в интервью радио Sputnik.
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общество, дача, дача, штрафы, россия
02:10 30.04.2022
 
"До полумиллиона": за что штрафуют дачников в мае

Эксперт Мезенцев предупредил российских дачников о штрафах в 500 тысяч рублей за пал травы

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДачный участок
Дачный участок - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россияне в мае возобновляют поездки за город, и некоторым вскоре приходится платить штраф, отметил директор департамента недвижимости федерального проекта "Цифровые СНТ" Федор Мезенцев. В интервью радио Sputnik он назвал типичные нарушения дачников.
Владельцы земельных участков иногда начинают новый дачный сезон с попыток избавиться от высохшей прошлогодней растительности. Однако пал травы – это серьезное правонарушение, именно за него российских дачников чаще всего штрафуют в мае, предупредил Мезенцев. Причем в отдельных случаях сумма денежного взыскания может достигать полумиллиона рублей, добавил он.
"Весной просыхают луга и поля, и дачники начинают пал травы. Поджигать весной траву нельзя, потому что это ухудшает состояние плодородного слоя земли, убивает всех насекомых и всех грызунов, а также представляет огромную пожарную опасность. Нужно напомнить всем гражданам, что сжигание сухой травы – это нарушение правил противопожарного режима. За это штраф до пяти тысяч рублей, но если в результате пала травы сгорел лес, то за это может уже грозить уголовное наказание в виде штрафа до полумиллиона рублей или даже лишения свободы", – уточнил Мезенцев.
Если из-за сжигания сухой травы загорелась постройка на чужом участке или пострадал соседский забор, то виновнику происшествия придется возместить ущерб, сказал он.
Второе правонарушение, за которое нередко штрафуют российских дачников в мае, – это мойка машины в неположенном месте, продолжил эксперт.
"Мойка машин регулируется региональным законодательством, в каждом субъекте правила свои. Например, в Москве и Московской области мыть машину можно только в специальных местах. Некоторые экономят на автомойках и после зимы приезжают на дачу, чтобы помыть машину. Такие люди не понимают, что все химические вещества вроде масла, бензина и остатков зимних реагентов будут попадать в почву. Штраф за мойку машины – до пяти тысяч рублей в столичном регионе", – заключил Федор Мезенцев в интервью радио Sputnik.
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