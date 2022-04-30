https://ria.ru/20220430/shtrafy-1786280493.html

"До полумиллиона": за что штрафуют дачников в мае

"До полумиллиона": за что штрафуют дачников в мае - РИА Новости, 30.04.2022

"До полумиллиона": за что штрафуют дачников в мае

Россияне в мае возобновляют поездки за город, и некоторым вскоре приходится платить штраф, отметил директор департамента недвижимости федерального проекта... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T02:10

2022-04-30T02:10

2022-04-30T02:10

общество

дача

дача

штрафы

россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россияне в мае возобновляют поездки за город, и некоторым вскоре приходится платить штраф, отметил директор департамента недвижимости федерального проекта "Цифровые СНТ" Федор Мезенцев. В интервью радио Sputnik он назвал типичные нарушения дачников.Владельцы земельных участков иногда начинают новый дачный сезон с попыток избавиться от высохшей прошлогодней растительности. Однако пал травы – это серьезное правонарушение, именно за него российских дачников чаще всего штрафуют в мае, предупредил Мезенцев. Причем в отдельных случаях сумма денежного взыскания может достигать полумиллиона рублей, добавил он.Если из-за сжигания сухой травы загорелась постройка на чужом участке или пострадал соседский забор, то виновнику происшествия придется возместить ущерб, сказал он.Второе правонарушение, за которое нередко штрафуют российских дачников в мае, – это мойка машины в неположенном месте, продолжил эксперт."Мойка машин регулируется региональным законодательством, в каждом субъекте правила свои. Например, в Москве и Московской области мыть машину можно только в специальных местах. Некоторые экономят на автомойках и после зимы приезжают на дачу, чтобы помыть машину. Такие люди не понимают, что все химические вещества вроде масла, бензина и остатков зимних реагентов будут попадать в почву. Штраф за мойку машины – до пяти тысяч рублей в столичном регионе", – заключил Федор Мезенцев в интервью радио Sputnik.

https://realty.ria.ru/20220429/sosedi-1786097355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, дача, дача, штрафы, россия