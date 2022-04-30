https://ria.ru/20220430/sholts-1786305998.html

"К Деду Морозу заехал?" Немцы высмеяли полет Шольца в обход России

"К Деду Морозу заехал?" Немцы высмеяли полет Шольца в обход России - РИА Новости, 30.04.2022

"К Деду Морозу заехал?" Немцы высмеяли полет Шольца в обход России

Читатели немецкого журнала Spiegel прокомментировали новость о том, что самолет канцлера ФРГ Олафа Шольца по пути из Японии пересек Северный полюс, чтобы обойти РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T10:41

2022-04-30T10:41

2022-04-30T13:30

в мире

дед мороз

украина

москва

евросоюз

олаф шольц

германия

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel прокомментировали новость о том, что самолет канцлера ФРГ Олафа Шольца по пути из Японии пересек Северный полюс, чтобы обойти российское воздушное пространство.Многие сочли такие маневры неразумными как с точки зрения стоимости топлива, так и проблем, связанных с климатом, учитывая, что сам канцлер еще недавно был крайне обеспокоен этой темой."Ну хорошо, что не над Южным полетел", — пошутил Spiegelspiegler."Однако эти уклончивые маневры обходятся налогоплательщикам в огромные суммы денег. Не думаю, что это того стоит", — выразил мнение Bier_Bock."Таким образом, из-за него выбросы углекислого газа оказались более высокими, чем обычно. Внезапно климат перестал волновать. Что бы сказали по этому поводу вице-канцлер и министр по защите климата?" — задался вопросом bayya48sghLirmac6L9R4Z."А промежуточная остановка была у Деда Мороза?" — сыронизировал Armanix."Почему он не мог отправиться туда на парусной лодке? Разве климатический кризис не был одной из тем его предвыборной кампании?" — отметил derfreddy."Мистер Шольц мог просто полететь по обычному маршруту; этот человек гарантированно не будет восприниматься Путиным как угроза или ценная мишень", — подытожили читатели.Ранее Евросоюз закрыл небо для российских самолетов в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Также страны ЕС запретили поставлять гражданские воздушные судна и запчасти. Москва ввела контрмеры и запретила полеты над своей территорией самолетам из стран, придерживающихся подобных санкций.

https://radiosputnik.ria.ru/20220429/polety-1786069260.html

https://ria.ru/20220430/uran-1786278874.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220424/sholts-1785168006.html

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, дед мороз, украина, москва, евросоюз, олаф шольц, германия