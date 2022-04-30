https://ria.ru/20220430/sholts-1786305998.html
"К Деду Морозу заехал?" Немцы высмеяли полет Шольца в обход России
"К Деду Морозу заехал?" Немцы высмеяли полет Шольца в обход России - РИА Новости, 30.04.2022
"К Деду Морозу заехал?" Немцы высмеяли полет Шольца в обход России
Читатели немецкого журнала Spiegel прокомментировали новость о том, что самолет канцлера ФРГ Олафа Шольца по пути из Японии пересек Северный полюс, чтобы обойти РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T10:41
2022-04-30T10:41
2022-04-30T13:30
в мире
дед мороз
украина
москва
евросоюз
олаф шольц
германия
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel прокомментировали новость о том, что самолет канцлера ФРГ Олафа Шольца по пути из Японии пересек Северный полюс, чтобы обойти российское воздушное пространство.Многие сочли такие маневры неразумными как с точки зрения стоимости топлива, так и проблем, связанных с климатом, учитывая, что сам канцлер еще недавно был крайне обеспокоен этой темой."Ну хорошо, что не над Южным полетел", — пошутил Spiegelspiegler."Однако эти уклончивые маневры обходятся налогоплательщикам в огромные суммы денег. Не думаю, что это того стоит", — выразил мнение Bier_Bock."Таким образом, из-за него выбросы углекислого газа оказались более высокими, чем обычно. Внезапно климат перестал волновать. Что бы сказали по этому поводу вице-канцлер и министр по защите климата?" — задался вопросом bayya48sghLirmac6L9R4Z."А промежуточная остановка была у Деда Мороза?" — сыронизировал Armanix."Почему он не мог отправиться туда на парусной лодке? Разве климатический кризис не был одной из тем его предвыборной кампании?" — отметил derfreddy."Мистер Шольц мог просто полететь по обычному маршруту; этот человек гарантированно не будет восприниматься Путиным как угроза или ценная мишень", — подытожили читатели.Ранее Евросоюз закрыл небо для российских самолетов в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Также страны ЕС запретили поставлять гражданские воздушные судна и запчасти. Москва ввела контрмеры и запретила полеты над своей территорией самолетам из стран, придерживающихся подобных санкций.
https://radiosputnik.ria.ru/20220429/polety-1786069260.html
https://ria.ru/20220430/uran-1786278874.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220424/sholts-1785168006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дед мороз, украина, москва, евросоюз, олаф шольц, германия
10:41 30.04.2022 (обновлено: 13:30 30.04.2022)
"К Деду Морозу заехал?" Немцы высмеяли полет Шольца в обход России
Читатели Spiegel напомнили канцлеру ФРГ Шольцу о климате после его полета в обход России
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости.
Читатели немецкого журнала Spiegel
прокомментировали новость о том, что самолет канцлера ФРГ Олафа Шольца по пути из Японии пересек Северный полюс, чтобы обойти российское воздушное пространство.
Многие сочли такие маневры неразумными как с точки зрения стоимости топлива, так и проблем, связанных с климатом, учитывая, что сам канцлер еще недавно был крайне обеспокоен этой темой.
"Ну хорошо, что не над Южным полетел", — пошутил Spiegelspiegler.
"Однако эти уклончивые маневры обходятся налогоплательщикам в огромные суммы денег. Не думаю, что это того стоит", — выразил мнение Bier_Bock.
"Таким образом, из-за него выбросы углекислого газа оказались более высокими, чем обычно. Внезапно климат перестал волновать. Что бы сказали по этому поводу вице-канцлер и министр по защите климата?" — задался вопросом bayya48sghLirmac6L9R4Z.
"А промежуточная остановка была у Деда Мороза
?" — сыронизировал Armanix.
"Почему он не мог отправиться туда на парусной лодке? Разве климатический кризис не был одной из тем его предвыборной кампании?" — отметил derfreddy.
"Мистер Шольц мог просто полететь по обычному маршруту; этот человек гарантированно не будет восприниматься Путиным как угроза или ценная мишень", — подытожили читатели.
Ранее Евросоюз
закрыл небо для российских самолетов в ответ на спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины
. Также страны ЕС
запретили поставлять гражданские воздушные судна и запчасти. Москва
ввела контрмеры и запретила полеты над своей территорией самолетам из стран, придерживающихся подобных санкций.