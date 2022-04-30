https://ria.ru/20220430/sanktsii-1786382557.html

Санкции могут нанести ЕС вреда больше, чем России, считает премьер Греции

Санкции могут нанести ЕС вреда больше, чем России, считает премьер Греции - РИА Новости, 30.04.2022

Санкции могут нанести ЕС вреда больше, чем России, считает премьер Греции

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Европа должна осторожно относиться к санкциям против России, чтобы они не повредили странам ЕС больше, чем РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T19:57

2022-04-30T19:57

2022-04-30T19:58

россия

греция

европа

евросоюз

еврокомиссия

кириакос мицотакис

санкции в отношении россии

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АФИНЫ, 30 апр - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Европа должна осторожно относиться к санкциям против России, чтобы они не повредили странам ЕС больше, чем России, поскольку европейская экономика не может полностью отказаться от российского природного газа. Заявление Мицотакиса опубликовала газета Real News.По его словам, первая и главная забота правительства с самого начала его срока - обеспечить энергетическую достаточность и автономию страны с упором на "зелёную" энергию с использованием возобновляемых источников, которых, по его словам, в Греции в избытке."Экономические санкции, которые мы как Союз ввели в отношении России, значительны и уже дали результаты. Однако мы должны быть очень осторожны, чтобы принимаемые нами меры не нанесли больше вреда нам, странам ЕС, чем России, поскольку европейская экономика не может полностью и немедленно заменить российский природный газ газом других поставщиков", - говорится в заявлении."В Европе ясно, что нужно как можно скорее избавиться от российского газа. Но также ясно, что это не произойдет за день. Поэтому мы как страна подготовили краткосрочный план энергетической достаточности, а также долгосрочный план самообеспечения энергией на основе возобновляемых источников энергии", - сообщил Мицотакис.По его словам, он полностью согласен с тем, что сейчас большой проблемой для домашних хозяйств и предприятий является стоимость энергии, и поэтому он лично боролся за общеевропейский ответ на энергетический кризис."Мы попросили председателя Еврокомиссии поговорить со всеми важными "игроками" рынка и предложить решения, вмешательства, среди которых установление потолка на оптовом рынке природного газа", - сообщил премьер Греции.Он пообещал продолжать поддерживать потребителей энергии через схему субсидирования и объявить в мае о новом пакете мер поддержки, чтобы покрыть как можно большую часть увеличения счетов за электроэнергию.

https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784420498.html

https://ria.ru/20220418/kitay-1784149226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, греция, европа, евросоюз, еврокомиссия, кириакос мицотакис, санкции в отношении россии