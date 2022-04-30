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Премьер Белоруссии заявил, что "санкционные" предприятия хорошо работают - РИА Новости, 30.04.2022
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Премьер Белоруссии заявил, что "санкционные" предприятия хорошо работают
Премьер Белоруссии заявил, что "санкционные" предприятия хорошо работают - РИА Новости, 30.04.2022
Премьер Белоруссии заявил, что "санкционные" предприятия хорошо работают
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что ряд предприятий страны, которых затронули западные санкции, работают лучше, чем ранее. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T18:27
2022-04-30T18:27
в мире
белоруссия
александр лукашенко
минск
сша
роман головченко
санкции
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МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что ряд предприятий страны, которых затронули западные санкции, работают лучше, чем ранее."Ситуация нормальная. Есть у нас факты, и не единичные, когда "санкционные" предприятия, наоборот, работают лучше, чем в прошлом году за счет большего спроса на свою продукцию", - заявил премьер. Его видеокомментарий опубликован в Telegram-канале белорусского правительства.Вместе с тем он заметил, что "есть определенные сложности… которые больше относятся к секторам экономики". "Нам надо полностью переориентировать маржинальную часть продукции деревообработки, которая раньше шла на европейский союз. Это не так просто сделать, но это решаемая задача. Есть другие рынки – китайский, среднеазиатский. Поэтому сейчас перестраивается логистика", - отметил Головченко.Он заявил, что правительство мониторит ситуацию с адаптацией работы предприятий к новым условиям. "Мы за этим наблюдаем, я ежедневно общаюсь с руководителями предприятий, интересуюсь, чувствуют ли они напряжение", - сказал глава правительства.Он напомнил, что власти Белоруссии предусмотрели ряд мер по поддержке предприятий в условиях западных санкций. Такие меры предусмотрены соответствующим указом президента. Например, отметил Головченко, недавно государство предоставило ряду предприятий рассрочку до конца года по уплате ему дивидендов, которые они платят из своей прибыли, чтобы снизить эту одномоментную нагрузку и минимизировать кассовые разрывы."В таком контексте работа ведется. Мы вырабатываем и предлагаем новые меры", - добавил Головченко.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.
https://ria.ru/20220418/sanktsii-1784173818.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, минск, сша, роман головченко, санкции
18:27 30.04.2022
 
Премьер Белоруссии заявил, что "санкционные" предприятия хорошо работают

Премьер Белоруссии заявил, что "санкционные" предприятия работаю лучше, чем в прошлом году

© Министерство обороны РФ Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
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МИНСК, 30 апр – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что ряд предприятий страны, которых затронули западные санкции, работают лучше, чем ранее.
"Ситуация нормальная. Есть у нас факты, и не единичные, когда "санкционные" предприятия, наоборот, работают лучше, чем в прошлом году за счет большего спроса на свою продукцию", - заявил премьер. Его видеокомментарий опубликован в Telegram-канале белорусского правительства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
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Мишустин и Головченко обсудили сотрудничество в условиях западных санкций
Вместе с тем он заметил, что "есть определенные сложности… которые больше относятся к секторам экономики". "Нам надо полностью переориентировать маржинальную часть продукции деревообработки, которая раньше шла на европейский союз. Это не так просто сделать, но это решаемая задача. Есть другие рынки – китайский, среднеазиатский. Поэтому сейчас перестраивается логистика", - отметил Головченко.
Он заявил, что правительство мониторит ситуацию с адаптацией работы предприятий к новым условиям. "Мы за этим наблюдаем, я ежедневно общаюсь с руководителями предприятий, интересуюсь, чувствуют ли они напряжение", - сказал глава правительства.
Он напомнил, что власти Белоруссии предусмотрели ряд мер по поддержке предприятий в условиях западных санкций. Такие меры предусмотрены соответствующим указом президента. Например, отметил Головченко, недавно государство предоставило ряду предприятий рассрочку до конца года по уплате ему дивидендов, которые они платят из своей прибыли, чтобы снизить эту одномоментную нагрузку и минимизировать кассовые разрывы.
"В таком контексте работа ведется. Мы вырабатываем и предлагаем новые меры", - добавил Головченко.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.
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В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоМинскСШАРоман ГоловченкоСанкции
 
 
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