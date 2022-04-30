https://ria.ru/20220430/sanktsii-1786319974.html

Депутат Горохов прокомментировал заморозку недвижимости в Австрии

Депутат Горохов прокомментировал заморозку недвижимости в Австрии - РИА Новости, 30.04.2022

Депутат Горохов прокомментировал заморозку недвижимости в Австрии

Депутат Госдумы Андрей Горохов ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что получил уведомление о заморозке недвижимости в Австрии, по его словам, она была... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T12:30

2022-04-30T12:30

2022-04-30T12:30

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Горохов ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что получил уведомление о заморозке недвижимости в Австрии, по его словам, она была приобретена в ипотеку и задекларирована, а сейчас власти ее "забирают".Ранее журнал Profil и телерадиокорпорация ORF написали, что Австрия заморозила недвижимость депутата Госдумы Андрея Горохова в Вене и Каринтии в связи с санкциями против России."Да, в Австрии получили уведомление о том, что заморожены активы. Я все это декларировал, поэтому для меня новости особой нет - неприятно, конечно", - заявил он.Как отметил политик, недвижимость была приобретена в ипотеку. Согласно декларации Горохова за 2021 год, опубликованной на сайте Госдумы, он владеет в Австрии жилым домом площадью 353 квадратных метра и половиной квартиры площадью 217,5 квадратных метра.Подавать жалобы и проводить разбирательство парламентарий не намерен, по его словам, в этом нет смысла.

https://ria.ru/20220429/zamorozka-1786275242.html

https://ria.ru/20220429/germaniya-1786062505.html

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Дарья Буймова

в мире, австрия, вена, россия, госдума рф, санкции в отношении россии