https://ria.ru/20220430/sanktsii-1786319974.html
Депутат Горохов прокомментировал заморозку недвижимости в Австрии
Депутат Горохов прокомментировал заморозку недвижимости в Австрии - РИА Новости, 30.04.2022
Депутат Горохов прокомментировал заморозку недвижимости в Австрии
Депутат Госдумы Андрей Горохов ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что получил уведомление о заморозке недвижимости в Австрии, по его словам, она была... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T12:30
2022-04-30T12:30
2022-04-30T12:30
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Горохов ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что получил уведомление о заморозке недвижимости в Австрии, по его словам, она была приобретена в ипотеку и задекларирована, а сейчас власти ее "забирают".Ранее журнал Profil и телерадиокорпорация ORF написали, что Австрия заморозила недвижимость депутата Госдумы Андрея Горохова в Вене и Каринтии в связи с санкциями против России."Да, в Австрии получили уведомление о том, что заморожены активы. Я все это декларировал, поэтому для меня новости особой нет - неприятно, конечно", - заявил он.Как отметил политик, недвижимость была приобретена в ипотеку. Согласно декларации Горохова за 2021 год, опубликованной на сайте Госдумы, он владеет в Австрии жилым домом площадью 353 квадратных метра и половиной квартиры площадью 217,5 квадратных метра.Подавать жалобы и проводить разбирательство парламентарий не намерен, по его словам, в этом нет смысла.
https://ria.ru/20220429/zamorozka-1786275242.html
https://ria.ru/20220429/germaniya-1786062505.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, вена, россия, госдума рф, санкции в отношении россии
Депутат Горохов прокомментировал заморозку недвижимости в Австрии
Депутат Госдумы Горохов не будет подавать жалобы из-за заморозки недвижимости в Австрии
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Горохов ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что получил уведомление о заморозке недвижимости в Австрии, по его словам, она была приобретена в ипотеку и задекларирована, а сейчас власти ее "забирают".
Ранее журнал Profil
и телерадиокорпорация ORF написали, что Австрия
заморозила недвижимость депутата Госдумы
Андрея Горохова в Вене
и Каринтии в связи с санкциями против России
.
"Да, в Австрии получили уведомление о том, что заморожены активы. Я все это декларировал, поэтому для меня новости особой нет - неприятно, конечно", - заявил он.
Как отметил политик, недвижимость была приобретена в ипотеку. Согласно декларации Горохова за 2021 год, опубликованной на сайте Госдумы, он владеет в Австрии жилым домом площадью 353 квадратных метра и половиной квартиры площадью 217,5 квадратных метра.
"Как я могу относиться к этой ситуации? Я взял ипотеку, заработал денег, заплатил налоги, а у меня ее (недвижимость - ред.) забирают. Ну, это как-то неправильно", - добавил он.
Подавать жалобы и проводить разбирательство парламентарий не намерен, по его словам, в этом нет смысла.