https://ria.ru/20220430/sanktsii-1786317834.html

На Credit Suisse подали в суд из-за ведения дел с "российскими олигархами"

На Credit Suisse подали в суд из-за ведения дел с "российскими олигархами" - РИА Новости, 30.04.2022

На Credit Suisse подали в суд из-за ведения дел с "российскими олигархами"

Американская юридическая фирма Pomerantz заявила, что против Credit Suisse Group AG и ряда ее сотрудников был подан коллективный иск, в котором утверждается,... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T12:12

2022-04-30T12:12

2022-04-30T12:12

сергей лавров

россия

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credit suisse

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Американская юридическая фирма Pomerantz заявила, что против Credit Suisse Group AG и ряда ее сотрудников был подан коллективный иск, в котором утверждается, что компания не предоставила информацию владельцам ценных бумаг о ведении дел с "российскими олигархами", против которых были введены санкции.В конце марта конгрессмены США направили письмо исполнительному директору Credit Suisse Томасу Готтштейну с просьбой предоставить информацию о соблюдении банком контрмер, введенных после начала спецоперации на Украине. Этому запросу предшествовали сведения в СМИ о том, что Credit Suisse якобы поручил инвесторам избавиться от информации, касающейся кредитов для подсанкционных лиц.Согласно заявлению юридической фирмы, опубликованному на сайте пресс-релизов GlobeNewswire, иск был подан в окружном суде в Нью-Йорке от имени физических и юридических лиц, которые приобрели ценные бумаги Credit Suisse в период с 19 марта 2021 года по 25 марта 2022 года. Истцы добиваются возмещения убытков, к которым привело нарушение компанией федерального закона о ценных бумагах.Как утверждается в иске, за год Credit Suisse выступила с "ложными и вводящими в заблуждение заявлениями", в частности о том, что предоставление ссуд "российским олигархам, находящимся под американскими и международными санкциями" создает риск нарушения правил, связанных с этими и будущими контрмерами.Западные страны ввели множество санкций в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Credit Suisse основан в 1856 году. В банке, который действует на территории 50 стран, работают около 48 тысяч человек. В Москве банк работает с 1991 года, а в 2010 году он открыл подразделение Credit Suisse Securities Moscow, направленное на установление стратегических партнерских отношений с клиентами. Модель банковского обслуживания на российском рынке включает в себя частные банковские услуги, инвестиционно-банковские услуги и управление активами. Credit Suisse также оказывал услуги МТС, "Норникелю", "Русалу" и другим российским компаниям.

https://ria.ru/20220430/sanktsii-1786284103.html

https://ria.ru/20220303/zapret-1776381944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, россия, украина, нью-йорк (город), credit suisse , конгресс сша, мтс, в мире, санкции в отношении россии