Рейтинг@Mail.ru
Лавров: в повестке дня переговоров с Украиной – вопросы отмены санкций - РИА Новости, 30.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/sanktsii-1786284493.html
Лавров: в повестке дня переговоров с Украиной – вопросы отмены санкций
Лавров: в повестке дня переговоров с Украиной – вопросы отмены санкций - РИА Новости, 30.04.2022
Лавров: в повестке дня переговоров с Украиной – вопросы отмены санкций
Переговоры России и Украины идут фактически в ежедневном режиме по видеосвязи, делегации обсуждают проект возможного договора, в котором должен быть... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T03:42
2022-04-30T03:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
европа
оон
сергей лавров
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760346566_0:115:3084:1850_1920x0_80_0_0_28a7b83a22a616ea1a532fd76031bdde.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Переговоры России и Украины идут фактически в ежедневном режиме по видеосвязи, делегации обсуждают проект возможного договора, в котором должен быть зафиксирован постоянный нейтралитет Киева, а также гарантии его безопасности, кроме того, в повестке переговоров – вопросы отмены санкций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров"В настоящее время российская и украинская делегации фактически в ежедневном режиме по видео-конференц-связи обсуждают проект возможного договора", - сказал Лавров в интервью агентству Синьхуа.Он добавил, что в документе "должны быть зафиксированы такие элементы постконфликтного положения дел, как постоянный нейтралитет, безъядерный, внеблоковый и демилитаризированный статус Украины, а также гарантии ее безопасности"."В повестке дня переговоров также вопросы денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие. Урегулирование ситуации на Украине позволит внести существенный вклад в деэскалацию военно-политической напряженности в Европе, да и в мире в целом", - сказал министр.Он отметил, что в качестве "одного из возможных вариантов предусматривается создание института государств-гарантов, среди которых, прежде всего, постоянные члены Совета Безопасности ООН, включая Россию и КНР".Россия, рассказал Лавров, делится с китайскими дипломатами информацией о ходе переговоров, и признательна Пекину, как и другим партнерам по БРИКС, за их взвешенную позицию по украинскому вопросу.
https://ria.ru/20220429/peregovory-1786262628.html
украина
россия
европа
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760346566_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_4375f449234d118c8a552f21ad9ec4b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, оон, сергей лавров, донбасс
03:42 30.04.2022
 
Лавров: в повестке дня переговоров с Украиной – вопросы отмены санкций

Глава МИД Лавров: в повестке дня переговоров с Украиной – вопросы отмены санкций

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Переговоры России и Украины идут фактически в ежедневном режиме по видеосвязи, делегации обсуждают проект возможного договора, в котором должен быть зафиксирован постоянный нейтралитет Киева, а также гарантии его безопасности, кроме того, в повестке переговоров – вопросы отмены санкций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
"В настоящее время российская и украинская делегации фактически в ежедневном режиме по видео-конференц-связи обсуждают проект возможного договора", - сказал Лавров в интервью агентству Синьхуа.
Он добавил, что в документе "должны быть зафиксированы такие элементы постконфликтного положения дел, как постоянный нейтралитет, безъядерный, внеблоковый и демилитаризированный статус Украины, а также гарантии ее безопасности".
"В повестке дня переговоров также вопросы денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие. Урегулирование ситуации на Украине позволит внести существенный вклад в деэскалацию военно-политической напряженности в Европе, да и в мире в целом", - сказал министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Киргизской Республики Русланом Казакбаевым в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 21:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров объяснил, почему застопорились переговоры России и Украины
Он отметил, что в качестве "одного из возможных вариантов предусматривается создание института государств-гарантов, среди которых, прежде всего, постоянные члены Совета Безопасности ООН, включая Россию и КНР".
Россия, рассказал Лавров, делится с китайскими дипломатами информацией о ходе переговоров, и признательна Пекину, как и другим партнерам по БРИКС, за их взвешенную позицию по украинскому вопросу.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияЕвропаООНСергей ЛавровДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала