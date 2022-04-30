https://ria.ru/20220430/sanktsii-1786284493.html

Лавров: в повестке дня переговоров с Украиной – вопросы отмены санкций

Лавров: в повестке дня переговоров с Украиной – вопросы отмены санкций - РИА Новости, 30.04.2022

Лавров: в повестке дня переговоров с Украиной – вопросы отмены санкций

Переговоры России и Украины идут фактически в ежедневном режиме по видеосвязи, делегации обсуждают проект возможного договора, в котором должен быть... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T03:42

2022-04-30T03:42

2022-04-30T03:42

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Переговоры России и Украины идут фактически в ежедневном режиме по видеосвязи, делегации обсуждают проект возможного договора, в котором должен быть зафиксирован постоянный нейтралитет Киева, а также гарантии его безопасности, кроме того, в повестке переговоров – вопросы отмены санкций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров"В настоящее время российская и украинская делегации фактически в ежедневном режиме по видео-конференц-связи обсуждают проект возможного договора", - сказал Лавров в интервью агентству Синьхуа.Он добавил, что в документе "должны быть зафиксированы такие элементы постконфликтного положения дел, как постоянный нейтралитет, безъядерный, внеблоковый и демилитаризированный статус Украины, а также гарантии ее безопасности"."В повестке дня переговоров также вопросы денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие. Урегулирование ситуации на Украине позволит внести существенный вклад в деэскалацию военно-политической напряженности в Европе, да и в мире в целом", - сказал министр.Он отметил, что в качестве "одного из возможных вариантов предусматривается создание института государств-гарантов, среди которых, прежде всего, постоянные члены Совета Безопасности ООН, включая Россию и КНР".Россия, рассказал Лавров, делится с китайскими дипломатами информацией о ходе переговоров, и признательна Пекину, как и другим партнерам по БРИКС, за их взвешенную позицию по украинскому вопросу.

https://ria.ru/20220429/peregovory-1786262628.html

украина

россия

европа

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в мире, украина, россия, европа, оон, сергей лавров, донбасс