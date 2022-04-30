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Лавров: Россия продолжит адекватно реагировать на санкции

Лавров: Россия продолжит адекватно реагировать на санкции - РИА Новости, 30.04.2022

Лавров: Россия продолжит адекватно реагировать на санкции

Россия продолжит адекватно реагировать на санкции, поддерживая устойчивость экономики, руководствуясь интересами отечественного бизнеса и всего населения,... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T03:26

2022-04-30T03:26

2022-04-30T03:26

россия

санкции

сергей лавров

экономика

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия продолжит адекватно реагировать на санкции, поддерживая устойчивость экономики, руководствуясь интересами отечественного бизнеса и всего населения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Уверен в том, что мы перенастроим экономику и обезопасим себя от возможных нелегитимных враждебных действий оппонентов в будущем. Будем продолжать выверенно и адекватно реагировать на вводимые ограничения, руководствуясь задачами поддержания устойчивости российской экономики, ее финансовой системы, а также интересами отечественного бизнеса и всего населения", - сказал Лавров в интервью агентству Синьхуа.

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2022

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россия, санкции, сергей лавров, экономика