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Лавров: Россия продолжит адекватно реагировать на санкции - РИА Новости, 30.04.2022
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Лавров: Россия продолжит адекватно реагировать на санкции
Лавров: Россия продолжит адекватно реагировать на санкции - РИА Новости, 30.04.2022
Лавров: Россия продолжит адекватно реагировать на санкции
Россия продолжит адекватно реагировать на санкции, поддерживая устойчивость экономики, руководствуясь интересами отечественного бизнеса и всего населения,... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T03:26
2022-04-30T03:26
россия
санкции
сергей лавров
экономика
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия продолжит адекватно реагировать на санкции, поддерживая устойчивость экономики, руководствуясь интересами отечественного бизнеса и всего населения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Уверен в том, что мы перенастроим экономику и обезопасим себя от возможных нелегитимных враждебных действий оппонентов в будущем. Будем продолжать выверенно и адекватно реагировать на вводимые ограничения, руководствуясь задачами поддержания устойчивости российской экономики, ее финансовой системы, а также интересами отечественного бизнеса и всего населения", - сказал Лавров в интервью агентству Синьхуа.
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россия, санкции, сергей лавров, экономика
03:26 30.04.2022
 
Лавров: Россия продолжит адекватно реагировать на санкции

Глава МИД Лавров: Россия продолжит адекватно реагировать на санкции

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия продолжит адекватно реагировать на санкции, поддерживая устойчивость экономики, руководствуясь интересами отечественного бизнеса и всего населения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Уверен в том, что мы перенастроим экономику и обезопасим себя от возможных нелегитимных враждебных действий оппонентов в будущем. Будем продолжать выверенно и адекватно реагировать на вводимые ограничения, руководствуясь задачами поддержания устойчивости российской экономики, ее финансовой системы, а также интересами отечественного бизнеса и всего населения", - сказал Лавров в интервью агентству Синьхуа.
 
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