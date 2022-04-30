https://ria.ru/20220430/sanktsii-1786283579.html

Лавров: Запад готов поставить под угрозу энергобезопасность регионов мира

Лавров: Запад готов поставить под угрозу энергобезопасность регионов мира - РИА Новости, 30.04.2022

Лавров: Запад готов поставить под угрозу энергобезопасность регионов мира

Запад готов поставить под угрозу энергетическую и продовольственную безопасность целых регионов мира за счет санкций против России, заявил министр иностранных... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T03:19

2022-04-30T03:19

2022-04-30T03:19

в мире

сша

россия

сергей лавров

санкции

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Запад готов поставить под угрозу энергетическую и продовольственную безопасность целых регионов мира за счет санкций против России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Ради удовлетворения собственных геополитических амбиций Запад готов поставить под угрозу энергетическую и продовольственную безопасность целых регионов мира. Иначе чем объяснить безудержный маховик антироссийских санкций, который запустили западники с началом операции и который они не думают останавливать?" - сказал министр в интервью агентству Синьхуа.

https://ria.ru/20220430/sanktsii-1786283130.html

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в мире, сша, россия, сергей лавров, санкции