Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Запад готов поставить под угрозу энергобезопасность регионов мира - РИА Новости, 30.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220430/sanktsii-1786283579.html
Лавров: Запад готов поставить под угрозу энергобезопасность регионов мира
Лавров: Запад готов поставить под угрозу энергобезопасность регионов мира - РИА Новости, 30.04.2022
Лавров: Запад готов поставить под угрозу энергобезопасность регионов мира
Запад готов поставить под угрозу энергетическую и продовольственную безопасность целых регионов мира за счет санкций против России, заявил министр иностранных... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T03:19
2022-04-30T03:19
в мире
сша
россия
сергей лавров
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759480584_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_ea7d256f628b19cfa8946771f7227fd1.jpg
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Запад готов поставить под угрозу энергетическую и продовольственную безопасность целых регионов мира за счет санкций против России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Ради удовлетворения собственных геополитических амбиций Запад готов поставить под угрозу энергетическую и продовольственную безопасность целых регионов мира. Иначе чем объяснить безудержный маховик антироссийских санкций, который запустили западники с началом операции и который они не думают останавливать?" - сказал министр в интервью агентству Синьхуа.
https://ria.ru/20220430/sanktsii-1786283130.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759480584_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_e3dc591278c68b10021ad7f1ef970ba4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, сергей лавров, санкции
03:19 30.04.2022
 
Лавров: Запад готов поставить под угрозу энергобезопасность регионов мира

Глава МИД России Лавров: Запад готов поставить под угрозу энергобезопасность регионов мира

© РИА Новости / POOL/Александр Щербак / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / POOL/Александр Щербак
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Запад готов поставить под угрозу энергетическую и продовольственную безопасность целых регионов мира за счет санкций против России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Ради удовлетворения собственных геополитических амбиций Запад готов поставить под угрозу энергетическую и продовольственную безопасность целых регионов мира. Иначе чем объяснить безудержный маховик антироссийских санкций, который запустили западники с началом операции и который они не думают останавливать?" - сказал министр в интервью агентству Синьхуа.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
03:15
Лавров: в ответ на санкции сфокусируемся на дедолларизации
 
В миреСШАРоссияСергей ЛавровСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала