https://ria.ru/20220430/sanktsii-1786283579.html
Лавров: Запад готов поставить под угрозу энергобезопасность регионов мира
Лавров: Запад готов поставить под угрозу энергобезопасность регионов мира - РИА Новости, 30.04.2022
Лавров: Запад готов поставить под угрозу энергобезопасность регионов мира
Запад готов поставить под угрозу энергетическую и продовольственную безопасность целых регионов мира за счет санкций против России, заявил министр иностранных... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T03:19
2022-04-30T03:19
2022-04-30T03:19
в мире
сша
россия
сергей лавров
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759480584_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_ea7d256f628b19cfa8946771f7227fd1.jpg
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Запад готов поставить под угрозу энергетическую и продовольственную безопасность целых регионов мира за счет санкций против России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Ради удовлетворения собственных геополитических амбиций Запад готов поставить под угрозу энергетическую и продовольственную безопасность целых регионов мира. Иначе чем объяснить безудержный маховик антироссийских санкций, который запустили западники с началом операции и который они не думают останавливать?" - сказал министр в интервью агентству Синьхуа.
https://ria.ru/20220430/sanktsii-1786283130.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759480584_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_e3dc591278c68b10021ad7f1ef970ba4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, сергей лавров, санкции
Лавров: Запад готов поставить под угрозу энергобезопасность регионов мира
Глава МИД России Лавров: Запад готов поставить под угрозу энергобезопасность регионов мира