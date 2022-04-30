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ВС России уничтожили 142 украинских самолета с начала спецоперации - РИА Новости, 30.04.2022
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https://ria.ru/20220430/samolety-1786310177.html
ВС России уничтожили 142 украинских самолета с начала спецоперации
ВС России уничтожили 142 украинских самолета с начала спецоперации - РИА Новости, 30.04.2022
ВС России уничтожили 142 украинских самолета с начала спецоперации
Российские войска уничтожили в ходе спецоперации на Украине 142 самолета, 112 вертолетов и 658 беспилотников, заявил в субботу на брифинге официальный... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T11:21
2022-04-30T11:21
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские войска уничтожили в ходе спецоперации на Украине 142 самолета, 112 вертолетов и 658 беспилотников, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 142 самолета, 112 вертолетов, 658 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 2656 танков и других боевых бронированных машин, 307 установок реактивных систем залпового огня, 1189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2492 единицы специальной военной автомобильной техники.
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украина, россия
11:21 30.04.2022
 
ВС России уничтожили 142 украинских самолета с начала спецоперации

Минобороны: ВС России уничтожили 142 украинских самолета с начала спецоперации

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские войска уничтожили в ходе спецоперации на Украине 142 самолета, 112 вертолетов и 658 беспилотников, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 142 самолета, 112 вертолетов, 658 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов", - сказал Конашенков.
Он добавил, что также уничтожены 2656 танков и других боевых бронированных машин, 307 установок реактивных систем залпового огня, 1189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2492 единицы специальной военной автомобильной техники.
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