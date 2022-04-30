https://ria.ru/20220430/samolety-1786310177.html

ВС России уничтожили 142 украинских самолета с начала спецоперации

ВС России уничтожили 142 украинских самолета с начала спецоперации - РИА Новости, 30.04.2022

ВС России уничтожили 142 украинских самолета с начала спецоперации

Российские войска уничтожили в ходе спецоперации на Украине 142 самолета, 112 вертолетов и 658 беспилотников, заявил в субботу на брифинге официальный... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T11:21

2022-04-30T11:21

2022-04-30T11:21

обострение ситуации в днр и лнр

украина

россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские войска уничтожили в ходе спецоперации на Украине 142 самолета, 112 вертолетов и 658 беспилотников, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 142 самолета, 112 вертолетов, 658 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 2656 танков и других боевых бронированных машин, 307 установок реактивных систем залпового огня, 1189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2492 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220430/port-1786294113.html

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, россия