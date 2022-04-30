https://ria.ru/20220430/samolety-1786310177.html
ВС России уничтожили 142 украинских самолета с начала спецоперации
ВС России уничтожили 142 украинских самолета с начала спецоперации - РИА Новости, 30.04.2022
ВС России уничтожили 142 украинских самолета с начала спецоперации
Российские войска уничтожили в ходе спецоперации на Украине 142 самолета, 112 вертолетов и 658 беспилотников, заявил в субботу на брифинге официальный... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T11:21
2022-04-30T11:21
2022-04-30T11:21
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778323905_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_48a46db3a4f4cba7f9a43d26dae9af7c.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские войска уничтожили в ходе спецоперации на Украине 142 самолета, 112 вертолетов и 658 беспилотников, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 142 самолета, 112 вертолетов, 658 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 2656 танков и других боевых бронированных машин, 307 установок реактивных систем залпового огня, 1189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2492 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220430/port-1786294113.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778323905_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_1db26cdc4f61869c5eb9464a2d80430a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия
ВС России уничтожили 142 украинских самолета с начала спецоперации
Минобороны: ВС России уничтожили 142 украинских самолета с начала спецоперации
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские войска уничтожили в ходе спецоперации на Украине 142 самолета, 112 вертолетов и 658 беспилотников, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 142 самолета, 112 вертолетов, 658 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов", - сказал Конашенков.
Он добавил, что также уничтожены 2656 танков и других боевых бронированных машин, 307 установок реактивных систем залпового огня, 1189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2492 единицы специальной военной автомобильной техники.