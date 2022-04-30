https://ria.ru/20220430/samolet-1786300977.html

Два украинских авиаснаряда попали по поселку в Брянской области

Два украинских авиаснаряда попали по поселку в Брянской области - РИА Новости, 30.04.2022

Два украинских авиаснаряда попали по поселку в Брянской области

Российская ПВО не допустила проникновения украинского самолета на территорию Брянской области, два снаряда попали по населенному пункту, сообщил глава региона... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T09:45

2022-04-30T09:45

2022-04-30T10:31

обострение ситуации в днр и лнр

брянская область

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российская ПВО не допустила проникновения украинского самолета на территорию Брянской области, два снаряда попали по населенному пункту, сообщил глава региона Александр Богомаз."Сегодня утром, в 06:50, российскими средствами противовоздушной обороны был обнаружен самолет ВСУ. При выполнении действий, направленных на недопущение проникновения объекта на территорию России, в населенный пункт Жеча Стародубского округа попало два снаряда", — говорится в записи, опубликованной на странице губернатора в соцсети VK.По его словам, пострадавших нет.Взрывной волной повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала. На месте ЧП работают оперативные службы.Вчера в Брянской области со стороны Украины обстреляли погранпункт ФСБ в районе Белая Березка.После начала российской военной операции приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. Только на этой неделе сообщалось об инцидентах в селе Нехотеевка, Журавлевка и Головчино в Белгородской области, атаке пропускного пункта "Троебортное" в Брянской области, в Курской и Воронежской областях сбивали беспилотники. Помимо этого, 26 апреля под Белгородом попала под удар гуманитарная колонна, возвращавшаяся из Харьковской области.Власти ввели во многих районах повышенный уровень террористической опасности.Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны основной задачей назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/ukraina-1786250507.html

https://ria.ru/20220429/natsionalisty-1786248300.html

https://ria.ru/20220429/obsuzhdenie-1786214610.html

брянская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

брянская область