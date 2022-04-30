https://ria.ru/20220430/rusofobiya-1786282846.html

Лавров: русофобская линия Запада не имеет никаких перспектив

Лавров: русофобская линия Запада не имеет никаких перспектив - РИА Новости, 30.04.2022

Лавров: русофобская линия Запада не имеет никаких перспектив

Русофобская линия Запада ничем не оправдана и не имеет никаких перспектив: ослабить нас не получится, ситуация уже стабилизируется, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T03:11

2022-04-30T03:11

2022-04-30T03:11

россия

сша

европа

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Русофобская линия Запада ничем не оправдана и не имеет никаких перспектив: ослабить нас не получится, ситуация уже стабилизируется, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он напомнил, что специальная операция по защите Донбасса "стала для коллективного Запада поводом" для введения массированных ограничительных мер против России, ее юридических и физических лиц."В США, Великобритании, Канаде, странах Евросоюза не скрывают цели "удушения" нашей экономики, блокирования дальнейшего поступательного развития страны... Очевидно, что данная русофобская линия не только не может быть ничем оправдана, но и не имеет никаких перспектив. Как отмечал президент Владимир Путин, Россия это беспрецедентное давление выдержала. Сейчас ситуация стабилизируется, хотя, конечно, далеко не все риски уже миновали. В любом случае ослабить нас не получится", - заявил Лавров в интервью агентству Синьхуа.По словам министра, правящие круги Запада не смущает, что антироссийские санкции уже начинают наносить ущерб рядовым гражданам их же государств, в США и многих странах Европы экономическая динамика ухудшается, растут инфляция и безработица.

https://ria.ru/20220425/rusofobiya-1785415521.html

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россия, сша, европа, в мире, сергей лавров