https://ria.ru/20220430/rubl-1786288337.html

Рубль оказался в числе лидеров роста среди развивающихся валют

Рубль оказался в числе лидеров роста среди развивающихся валют - РИА Новости, 30.04.2022

Рубль оказался в числе лидеров роста среди развивающихся валют

Рубль оказался в числе лидеров укрепления против доллара за период с начала года среди валют развивающихся рынков, следует из оценок, проведенных экспертами РИА РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T07:12

2022-04-30T07:12

2022-04-30T07:24

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санкции

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль оказался в числе лидеров укрепления против доллара за период с начала года среди валют развивающихся рынков, следует из оценок, проведенных экспертами РИА Новости.В частности, наилучший результат показал бразильский реал, подорожавший к доллару на форексе за период с конца прошлого года по 29 апреля включительно более чем на 14%. Рубль на Московской бирже прибавил за этот период 6,2%, колумбийское песо на форексе – 2,5%, южноафриканский рэнд – 1,2%, мексиканское песо – 0,9%. При этом курс индийской рупии к доллару упал за исследуемый период на 2,3%, тайского бата – на 2,7%, турецкой лиры - на 9,7%, аргентинского песо – на 10,8%, египетского фунта - на 14,9%.Приток экспортной выручки – главный фактор укрепления рубля, в последние два месяца он составлял как минимум 1,7 миллиарда долларов в день, оценивает Искандер Луцко из компании ITI Capital. "В итоге в апреле рост рубля ускорился и превысил 18%, более того, российская валюта — единственная в мире, которая за месяц укрепилась к доллару. Индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) за апрель подскочил более чем на 5% до 20-летнего максимума на фоне роста доходности казначейских облигаций США в преддверии нового цикла роста ставок ФРС в начале мая", - поясняет он.При текущей благоприятной конъюнктуре курс доллара мог бы легко опуститься c текущих 70 рублей до 65 и ниже, но государство не заинтересовано в дальнейшем укреплении национальной валюты ввиду ориентации на экспорт и растущей потребности наполнения бюджета, доля нефтегазовых доходов в структуре которого будет только расти, говорит эксперт."Сильный рубль сейчас мало актуален и мало влияет на покупательскую способность и инфляцию ввиду падения импорта и сокращения предложения товаров на рынке, многие из которых нельзя заменить. Актуальность инвалюты снижается ввиду ограничений на движение капитала, а также других ограничений, в частности на поездки за рубеж, что в совокупности отражается в низком спросе на нее", - резюмирует Луцко.

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/rubl-1597762814.html

https://ria.ru/20220429/kurs-1786189842.html

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экономика, россия, сша, санкции, рубль