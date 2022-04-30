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Рубль оказался в числе лидеров роста среди развивающихся валют - РИА Новости, 30.04.2022
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Рубль оказался в числе лидеров роста среди развивающихся валют
Рубль оказался в числе лидеров роста среди развивающихся валют - РИА Новости, 30.04.2022
Рубль оказался в числе лидеров роста среди развивающихся валют
Рубль оказался в числе лидеров укрепления против доллара за период с начала года среди валют развивающихся рынков, следует из оценок, проведенных экспертами РИА РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T07:12
2022-04-30T07:24
экономика
россия
сша
санкции
рубль
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль оказался в числе лидеров укрепления против доллара за период с начала года среди валют развивающихся рынков, следует из оценок, проведенных экспертами РИА Новости.В частности, наилучший результат показал бразильский реал, подорожавший к доллару на форексе за период с конца прошлого года по 29 апреля включительно более чем на 14%. Рубль на Московской бирже прибавил за этот период 6,2%, колумбийское песо на форексе – 2,5%, южноафриканский рэнд – 1,2%, мексиканское песо – 0,9%. При этом курс индийской рупии к доллару упал за исследуемый период на 2,3%, тайского бата – на 2,7%, турецкой лиры - на 9,7%, аргентинского песо – на 10,8%, египетского фунта - на 14,9%.Приток экспортной выручки – главный фактор укрепления рубля, в последние два месяца он составлял как минимум 1,7 миллиарда долларов в день, оценивает Искандер Луцко из компании ITI Capital. "В итоге в апреле рост рубля ускорился и превысил 18%, более того, российская валюта — единственная в мире, которая за месяц укрепилась к доллару. Индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) за апрель подскочил более чем на 5% до 20-летнего максимума на фоне роста доходности казначейских облигаций США в преддверии нового цикла роста ставок ФРС в начале мая", - поясняет он.При текущей благоприятной конъюнктуре курс доллара мог бы легко опуститься c текущих 70 рублей до 65 и ниже, но государство не заинтересовано в дальнейшем укреплении национальной валюты ввиду ориентации на экспорт и растущей потребности наполнения бюджета, доля нефтегазовых доходов в структуре которого будет только расти, говорит эксперт."Сильный рубль сейчас мало актуален и мало влияет на покупательскую способность и инфляцию ввиду падения импорта и сокращения предложения товаров на рынке, многие из которых нельзя заменить. Актуальность инвалюты снижается ввиду ограничений на движение капитала, а также других ограничений, в частности на поездки за рубеж, что в совокупности отражается в низком спросе на нее", - резюмирует Луцко.
https://radiosputnik.ria.ru/20210216/rubl-1597762814.html
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экономика, россия, сша, санкции, рубль
07:12 30.04.2022 (обновлено: 07:24 30.04.2022)
 
Рубль оказался в числе лидеров роста среди развивающихся валют

Рубль оказался в числе лидеров роста с начала года среди развивающихся валют

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль оказался в числе лидеров укрепления против доллара за период с начала года среди валют развивающихся рынков, следует из оценок, проведенных экспертами РИА Новости.
В частности, наилучший результат показал бразильский реал, подорожавший к доллару на форексе за период с конца прошлого года по 29 апреля включительно более чем на 14%. Рубль на Московской бирже прибавил за этот период 6,2%, колумбийское песо на форексе – 2,5%, южноафриканский рэнд – 1,2%, мексиканское песо – 0,9%. При этом курс индийской рупии к доллару упал за исследуемый период на 2,3%, тайского бата – на 2,7%, турецкой лиры - на 9,7%, аргентинского песо – на 10,8%, египетского фунта - на 14,9%.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля 2021, 21:51
В Сбербанке предположили время укрепления российского рубля
Приток экспортной выручки – главный фактор укрепления рубля, в последние два месяца он составлял как минимум 1,7 миллиарда долларов в день, оценивает Искандер Луцко из компании ITI Capital. "В итоге в апреле рост рубля ускорился и превысил 18%, более того, российская валюта — единственная в мире, которая за месяц укрепилась к доллару. Индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) за апрель подскочил более чем на 5% до 20-летнего максимума на фоне роста доходности казначейских облигаций США в преддверии нового цикла роста ставок ФРС в начале мая", - поясняет он.
При текущей благоприятной конъюнктуре курс доллара мог бы легко опуститься c текущих 70 рублей до 65 и ниже, но государство не заинтересовано в дальнейшем укреплении национальной валюты ввиду ориентации на экспорт и растущей потребности наполнения бюджета, доля нефтегазовых доходов в структуре которого будет только расти, говорит эксперт.
"Сильный рубль сейчас мало актуален и мало влияет на покупательскую способность и инфляцию ввиду падения импорта и сокращения предложения товаров на рынке, многие из которых нельзя заменить. Актуальность инвалюты снижается ввиду ограничений на движение капитала, а также других ограничений, в частности на поездки за рубеж, что в совокупности отражается в низком спросе на нее", - резюмирует Луцко.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 16:23
Центробанк не таргетирует курс рубля, сообщила Набиуллина
 
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