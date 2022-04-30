https://ria.ru/20220430/rosmolodezh-1786350504.html

Росмолодежь займется поддержкой волонтеров в ДНР и ЛНР

Росмолодежь займется поддержкой волонтеров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 30.04.2022

Росмолодежь займется поддержкой волонтеров в ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке волонтерской деятельности на территориях ЛНР и ДНР, документ опубликован на портале правовой... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T16:41

2022-04-30T16:41

2022-04-30T17:15

донецкая народная республика

луганская народная республика

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

россия

донбасс

общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке волонтерской деятельности на территориях ЛНР и ДНР, документ опубликован на портале правовой информации."Постановляю: 1. Возложить на Федеральное агентство по делам молодежи организацию работы по обеспечению поддержки волонтерской деятельности на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", - говорится в тексте документа.Также уточняется, что Федеральному агентству по делам молодежи совместно с Ассоциацией волонтерских центров необходимо будет определить порядок отбора и подготовки волонтеров, исходя из необходимости обеспечения их безопасности. При этом в случае гибели волонтеров при осуществлении своей деятельности в ЛНР и ДНР во время проведения спецоперации или до истечения одного года со дня прекращения волонтерской деятельности, наступившей из-за получения увечья или заболевания, членам их семей выплатят пять миллионов рублей в равных долях. Волонтерам, получившим увечье (ранение, травму, контузию) выплатят три миллиона рублей.

https://ria.ru/20220427/deti-1785707630.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

донбасс

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, россия, донбасс, общество