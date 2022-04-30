https://ria.ru/20220430/rosmolodezh-1786350504.html
Росмолодежь займется поддержкой волонтеров в ДНР и ЛНР
Росмолодежь займется поддержкой волонтеров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 30.04.2022
Росмолодежь займется поддержкой волонтеров в ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке волонтерской деятельности на территориях ЛНР и ДНР, документ опубликован на портале правовой... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T16:41
2022-04-30T16:41
2022-04-30T17:15
донецкая народная республика
луганская народная республика
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
владимир путин
россия
донбасс
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке волонтерской деятельности на территориях ЛНР и ДНР, документ опубликован на портале правовой информации."Постановляю: 1. Возложить на Федеральное агентство по делам молодежи организацию работы по обеспечению поддержки волонтерской деятельности на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", - говорится в тексте документа.Также уточняется, что Федеральному агентству по делам молодежи совместно с Ассоциацией волонтерских центров необходимо будет определить порядок отбора и подготовки волонтеров, исходя из необходимости обеспечения их безопасности. При этом в случае гибели волонтеров при осуществлении своей деятельности в ЛНР и ДНР во время проведения спецоперации или до истечения одного года со дня прекращения волонтерской деятельности, наступившей из-за получения увечья или заболевания, членам их семей выплатят пять миллионов рублей в равных долях. Волонтерам, получившим увечье (ранение, травму, контузию) выплатят три миллиона рублей.
https://ria.ru/20220427/deti-1785707630.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, россия, донбасс, общество
16:41 30.04.2022 (обновлено: 17:15 30.04.2022)
Росмолодежь займется поддержкой волонтеров в ДНР и ЛНР
Указ Путина: Росмолодежь займется поддержкой волонтеров на территории ДНР и ЛНР