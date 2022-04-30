https://ria.ru/20220430/rebenok-1786349102.html

В Чите мужчина с оружием удерживает ребенка в квартире, сообщил источник

В Чите мужчина с оружием удерживает ребенка в квартире, сообщил источник - РИА Новости, 30.04.2022

В Чите мужчина с оружием удерживает ребенка в квартире, сообщил источник

Вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире в Чите, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T16:34

2022-04-30T16:34

2022-04-30T18:39

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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ЧИТА, 30 апр — РИА Новости. Вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире в Чите, сообщил РИА Новости источник.Корреспондент РИА Новости передает, что на месте работают следователи, сотрудники УМВД, а также психологи. Росгвардия оцепила дом, жителей во двор не пускают.

https://ria.ru/20220113/bashkiriya-1767648111.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Оцепление вокруг дома в Чите, где мужчина удерживает трехлетнего ребенка Вооружённый мужчина в Чите удерживает в квартире трехлетнего ребёнка, сообщил РИА Новости источник. Сейчас на месте работают следователи, дом оцеплен, жителей во двор не пускают. 2022-04-30T16:34 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия