https://ria.ru/20220430/rebenok-1786349102.html
В Чите мужчина с оружием удерживает ребенка в квартире, сообщил источник
В Чите мужчина с оружием удерживает ребенка в квартире, сообщил источник - РИА Новости, 30.04.2022
В Чите мужчина с оружием удерживает ребенка в квартире, сообщил источник
Вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире в Чите, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T16:34
2022-04-30T16:34
2022-04-30T18:39
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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ЧИТА, 30 апр — РИА Новости. Вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире в Чите, сообщил РИА Новости источник.Корреспондент РИА Новости передает, что на месте работают следователи, сотрудники УМВД, а также психологи. Росгвардия оцепила дом, жителей во двор не пускают.
https://ria.ru/20220113/bashkiriya-1767648111.html
россия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Оцепление вокруг дома в Чите, где мужчина удерживает трехлетнего ребенка
Вооружённый мужчина в Чите удерживает в квартире трехлетнего ребёнка, сообщил РИА Новости источник.
Сейчас на месте работают следователи, дом оцеплен, жителей во двор не пускают.
2022-04-30T16:34
true
PT0M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
16:34 30.04.2022 (обновлено: 18:39 30.04.2022)
В Чите мужчина с оружием удерживает ребенка в квартире, сообщил источник
Источник сообщил, что в Чите мужчина с оружием удерживает ребенка в квартире