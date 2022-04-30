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В Чите мужчина с оружием удерживает ребенка в квартире, сообщил источник - РИА Новости, 30.04.2022
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В Чите мужчина с оружием удерживает ребенка в квартире, сообщил источник
В Чите мужчина с оружием удерживает ребенка в квартире, сообщил источник - РИА Новости, 30.04.2022
В Чите мужчина с оружием удерживает ребенка в квартире, сообщил источник
Вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире в Чите, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T16:34
2022-04-30T18:39
происшествия
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ЧИТА, 30 апр — РИА Новости. Вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире в Чите, сообщил РИА Новости источник.Корреспондент РИА Новости передает, что на месте работают следователи, сотрудники УМВД, а также психологи. Росгвардия оцепила дом, жителей во двор не пускают.
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Дарья Буймова
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Оцепление вокруг дома в Чите, где мужчина удерживает трехлетнего ребенка
Вооружённый мужчина в Чите удерживает в квартире трехлетнего ребёнка, сообщил РИА Новости источник. Сейчас на месте работают следователи, дом оцеплен, жителей во двор не пускают.
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происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
16:34 30.04.2022 (обновлено: 18:39 30.04.2022)
 
В Чите мужчина с оружием удерживает ребенка в квартире, сообщил источник

Источник сообщил, что в Чите мужчина с оружием удерживает ребенка в квартире

Читать ria.ru в
ЧИТА, 30 апр — РИА Новости. Вооруженный мужчина удерживает ребенка в квартире в Чите, сообщил РИА Новости источник.

"Ребенку три года", — сказал собеседник агентства.

Корреспондент РИА Новости передает, что на месте работают следователи, сотрудники УМВД, а также психологи. Росгвардия оцепила дом, жителей во двор не пускают.
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ПроисшествияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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