https://ria.ru/20220430/realii-1786284871.html

Лавров: чем раньше Запад смирится с реалиями, тем будет лучше для него

Лавров: чем раньше Запад смирится с реалиями, тем будет лучше для него - РИА Новости, 30.04.2022

Лавров: чем раньше Запад смирится с реалиями, тем будет лучше для него

Запад и его сателлиты пытаются быть "вершителями судеб человечества", но не учитывают, что мир уже давно стал многополярным, и чем раньше Запад смирится с... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T03:47

2022-04-30T03:47

2022-04-30T03:47

в мире

сша

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Запад и его сателлиты пытаются быть "вершителями судеб человечества", но не учитывают, что мир уже давно стал многополярным, и чем раньше Запад смирится с геополитическими реалиями, тем будет лучше для него и для всех, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сегодня речь идет не о новой "холодной войне", а … о настойчивом стремлении Вашингтона и его сателлитов, возомнивших себя "вершителями судеб человечества", навязать американоцентричную модель мироустройства. Дошло до того, что западное меньшинство пытается подменить сформированную по итогам Второй мировой войны ооноцентричную архитектуру и международное право собственным "порядком, основанным на правилах". Эти правила Вашингтон и его союзники пишут сами, а затем навязывают международному сообществу в качестве обязательных для исполнения", - сказал Лавров в интервью агентству "Синьхуа".Как отметил министр, США и их союзники забывают, что мир многополярен."Чем раньше на Западе смирятся с новыми геополитическими реалиями, тем будет лучше для него самого и для всего международного сообщества", - отметил министр.

https://ria.ru/20220430/lavrov-1786282585.html

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в мире, сша, россия, сергей лавров