СК завел новые дела на командиров ВСУ, причастных к убийствам жителей ДНР
СК завел новые дела на командиров украинских войск, причастных к убийствам жителей ДНР
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил новые уголовные дела в отношении командиров украинских войск, причастных к убийствам и ранениям мирных жителей ДНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"СК РФ возбуждены новые уголовные дела в отношении военнослужащих второго парашютно-десантного батальона 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины и 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Игоря Иванова, Дмитрия Герасименко, Виталия Сущенко и иных пока неустановленных лиц из числа военнослужащих ВСУ и должностных лиц Министерства обороны Украины по ч. 1 ст. 356 УК РФ", - говорится в сообщении.
По данным СК, с 29 по 30 апреля Иванов, Герасименко и Сущенко, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц, произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы городов Донецк, Докучаевск, Макеевка, а также Ольгинки в ДНР. Так, полковник Иванов и его заместитель подполковник Герасименко отдали подчиненным приказы об обстрелах Петровского района Донецка, погибли двое мирных жителей, ранены четверо, в том числе один несовершеннолетний, также повреждены 15 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Подполковник Сущенко отдал приказы об обстрелах Кировского и Куйбышевского районов Донецка, где получила ранения мирная жительница и повреждены восемь жилых домов, заявляет следствие.
"Иванов, Герасименко и Сущенко также привлекаются к уголовной ответственности за совершенные ранее аналогичные преступления. Следствие во взаимодействии с соответствующими оперативными службами и коллегами в правоохранительных органах ДНР и ЛНР продолжает устанавливать всех военнослужащих ВСУ и участников украинских нацформирований, причастных к преступлениям против мирного населения Донбасса", - заключили в ведомстве.