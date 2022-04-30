https://ria.ru/20220430/rassledovanie-1786380492.html

СК завел новые дела на командиров ВСУ, причастных к убийствам жителей ДНР

СК завел новые дела на командиров ВСУ, причастных к убийствам жителей ДНР - РИА Новости, 30.04.2022

СК завел новые дела на командиров ВСУ, причастных к убийствам жителей ДНР

Следственный комитет РФ возбудил новые уголовные дела в отношении командиров украинских войск, причастных к убийствам и ранениям мирных жителей ДНР, сообщается... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T19:41

2022-04-30T19:41

2022-04-30T19:41

обострение ситуации в днр и лнр

россия

донецкая народная республика

донецк (днр)

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

министерство обороны украины

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил новые уголовные дела в отношении командиров украинских войск, причастных к убийствам и ранениям мирных жителей ДНР, сообщается в Telegram-канале СК РФ."СК РФ возбуждены новые уголовные дела в отношении военнослужащих второго парашютно-десантного батальона 25-й отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины и 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Игоря Иванова, Дмитрия Герасименко, Виталия Сущенко и иных пока неустановленных лиц из числа военнослужащих ВСУ и должностных лиц Министерства обороны Украины по ч. 1 ст. 356 УК РФ", - говорится в сообщении.По данным СК, с 29 по 30 апреля Иванов, Герасименко и Сущенко, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц, произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы городов Донецк, Докучаевск, Макеевка, а также Ольгинки в ДНР. Так, полковник Иванов и его заместитель подполковник Герасименко отдали подчиненным приказы об обстрелах Петровского района Донецка, погибли двое мирных жителей, ранены четверо, в том числе один несовершеннолетний, также повреждены 15 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Подполковник Сущенко отдал приказы об обстрелах Кировского и Куйбышевского районов Донецка, где получила ранения мирная жительница и повреждены восемь жилых домов, заявляет следствие."Иванов, Герасименко и Сущенко также привлекаются к уголовной ответственности за совершенные ранее аналогичные преступления. Следствие во взаимодействии с соответствующими оперативными службами и коллегами в правоохранительных органах ДНР и ЛНР продолжает устанавливать всех военнослужащих ВСУ и участников украинских нацформирований, причастных к преступлениям против мирного населения Донбасса", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20220430/obvinenie-1786344815.html

россия

донецкая народная республика

донецк (днр)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донецкая народная республика, донецк (днр), следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, министерство обороны украины