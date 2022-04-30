Рейтинг@Mail.ru
ХАМАС обещает выпустить 1111 ракет по Израилю "в защиту Иерусалима" - РИА Новости, 30.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220430/rakety-1786396563.html
ХАМАС обещает выпустить 1111 ракет по Израилю "в защиту Иерусалима"
ХАМАС обещает выпустить 1111 ракет по Израилю "в защиту Иерусалима" - РИА Новости, 30.04.2022
ХАМАС обещает выпустить 1111 ракет по Израилю "в защиту Иерусалима"
ХАМАС готов выпустить по Израилю 1111 ракет "в защиту Иерусалима", заявил лидер движения Яхья Синвар на встрече с палестинскими деятелями в секторе Газа,... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T22:05
2022-04-30T22:05
в мире
израиль
хамас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156083/27/1560832754_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e1a2e5aa13a284bd46a7c1add3703f91.jpg
ГАЗА, 30 апр - РИА Новости. ХАМАС готов выпустить по Израилю 1111 ракет "в защиту Иерусалима", заявил лидер движения Яхья Синвар на встрече с палестинскими деятелями в секторе Газа, трансляцию мероприятия вел телеканал "Аль-Акса"."Когда будет необходимо вмешаться, чтобы защитить мечети Аль-Акса, мы готовы выпустить (по Израилю) 1111 ракет, это число символизирует покойного лидера Ясира ​​Арафата", - заявил лидер ХАМАС, слова которого приводит пресс-служба движения.Палестинцы уверены, что Арафата, который умер 11 ноября 2004 года в больнице под Парижем, отравили израильские спецслужбы. В Израиле отрицают причастность к кончине первого палестинского лидера. Экспертиза останков, проведенная несколько лет назад с привлечением специалистов из России, Швейцарии и Франции, не выявила признаков насильственной смерти Арафата.
https://ria.ru/20220421/izrail-1784713257.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156083/27/1560832754_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_e578b7fa673ee55051e0d528618f5c8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас
22:05 30.04.2022
 
ХАМАС обещает выпустить 1111 ракет по Израилю "в защиту Иерусалима"

ХАМАС обещает выпустить 1111 ракет по Израилю "в защиту Иерусалима"

© AP Photo / Khalil HamraПоследствия ракетных ударов в Секторе Газа
Последствия ракетных ударов в Секторе Газа - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Последствия ракетных ударов в Секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАЗА, 30 апр - РИА Новости. ХАМАС готов выпустить по Израилю 1111 ракет "в защиту Иерусалима", заявил лидер движения Яхья Синвар на встрече с палестинскими деятелями в секторе Газа, трансляцию мероприятия вел телеканал "Аль-Акса".
"Когда будет необходимо вмешаться, чтобы защитить мечети Аль-Акса, мы готовы выпустить (по Израилю) 1111 ракет, это число символизирует покойного лидера Ясира ​​Арафата", - заявил лидер ХАМАС, слова которого приводит пресс-служба движения.
Палестинцы уверены, что Арафата, который умер 11 ноября 2004 года в больнице под Парижем, отравили израильские спецслужбы. В Израиле отрицают причастность к кончине первого палестинского лидера. Экспертиза останков, проведенная несколько лет назад с привлечением специалистов из России, Швейцарии и Франции, не выявила признаков насильственной смерти Арафата.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 14:29
Лавров обсудил с лидером ХАМАС столкновения у мечети Аль-Акса
 
В миреИзраильХамас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала