https://ria.ru/20220430/rakety-1786396563.html

ХАМАС обещает выпустить 1111 ракет по Израилю "в защиту Иерусалима"

ХАМАС обещает выпустить 1111 ракет по Израилю "в защиту Иерусалима" - РИА Новости, 30.04.2022

ХАМАС обещает выпустить 1111 ракет по Израилю "в защиту Иерусалима"

ХАМАС готов выпустить по Израилю 1111 ракет "в защиту Иерусалима", заявил лидер движения Яхья Синвар на встрече с палестинскими деятелями в секторе Газа,... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T22:05

2022-04-30T22:05

2022-04-30T22:05

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хамас

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ГАЗА, 30 апр - РИА Новости. ХАМАС готов выпустить по Израилю 1111 ракет "в защиту Иерусалима", заявил лидер движения Яхья Синвар на встрече с палестинскими деятелями в секторе Газа, трансляцию мероприятия вел телеканал "Аль-Акса"."Когда будет необходимо вмешаться, чтобы защитить мечети Аль-Акса, мы готовы выпустить (по Израилю) 1111 ракет, это число символизирует покойного лидера Ясира ​​Арафата", - заявил лидер ХАМАС, слова которого приводит пресс-служба движения.Палестинцы уверены, что Арафата, который умер 11 ноября 2004 года в больнице под Парижем, отравили израильские спецслужбы. В Израиле отрицают причастность к кончине первого палестинского лидера. Экспертиза останков, проведенная несколько лет назад с привлечением специалистов из России, Швейцарии и Франции, не выявила признаков насильственной смерти Арафата.

https://ria.ru/20220421/izrail-1784713257.html

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в мире, израиль, хамас